Amazon Prime Video überträgt am 15. Februar 2022 ab 21.00 Uhr das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Paris St. Germain und Spaniens Rekordmeister Real Madrid live. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt die Zusehenden live aus dem Prinzenpark in Paris zum Auftakt der K.o.-Phase in der Königsklasse.

Messi trifft mit Paris im Februar auf Real Madrid (Foto: SID)

Kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich und Weltmeister Benedikt Höwedes, Ex-Referee Wolfgang Stark wird die Schiedsrichter-Entscheidungen bewerten.

SID