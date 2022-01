In einem Monat startet das Achtelfinale der UEFA Champions League. Dabei kommt es wieder zu etlichen interessanten und hoch spannenden Duellen. Nach der Panne bei der Auslosung zog der FC Salzburg den FC Bayern München als Gegner. Aber auch das Kräftemessen zwischen PSG und Real Madrid, oder Liverpool gegen Inter sind echte Leckerbissen im internationalen Fußball. Wenn du deine Wette online platzieren willst, dann ist Betway Sportwetten deine richtige Adresse.

FC Red Bull Salzburg vs. FC Bayern München

Die Mozartstädter hatten im ersten Versuch der Auslosung der Achtelfinalbegegnungen den FC Liverpool zugelost bekommen. Im zweiten Anlauf zog man das Los FC Bayern. Dass Salzburg Mannschaften wie Liverpool in Schwierigkeiten bringen können, hat man bereits in der Saison 2019/2020 gesehen. Nun steht die Hürde FC Bayern vor den Bullen. Klar ist der deutsche Rekordmeister der große Favorit in diesem Duell. Aber Salzburg kann auch für einen FC Bayern, der nicht in Hochform agiert, gefährlich werden.

Paris Saint Germain vs. Real Madrid

Die Königlichen bekommen es in dieser Saison doch noch mit Lionel Messi zu tun. Nach seinem Wechsel von Barcelona nach Paris, kommt es zum Wiedersehen mit seinen ehemaligen Erzrivalen aus Madrid. In der aktuellen Form gibt es keinen klaren Favoriten. Real führt die Primera Division souverän an, hat aber meist bei kleineren Klubs Schwächen offenbart. Auch PSG rangiert in der französischen Ligue 1 auf Platz eins und hat bereits elf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Doch der erhoffte Zauberfußball, den sich die Eigentümer und die Fans von Messi, Neymar, Mbappe Co. erwartet hatten, blieb bislang aus.

Inter Mailand vs. FC Liverpool

Der italienische Meister steht vor keiner leichten Aufgabe. Der Champions-League-Sieger von 2018/2019 ist wieder in Form. Die Reds aus Liverpool können nun auch wieder auf den lange Zeit verletzten Innenverteidiger Virgil van Dijk zurückgreifen. Der LFC liegt mit einem Spiel weniger auf Rang drei in der Premier-League-Tabelle. Inter führt in der italienischen Serie A vor dem Stadtrivalen AC Milan. Auch in diesem Duell stehen die Chancen wohl bei 50:50.

Atlético Madrid vs. Manchester United

Cristiano Ronaldo kehrt nach Madrid zurück. Als ungeliebter Gegenspieler von Atlético Madrid bittet CR7 mit seinen Red Devils zum Tanz. Der spanische Meister hinkt in der heimischen Liga dem Stadtrivalen Real bereits mit 16 Punkten Rückstand hinterher. Die Rückkehr von Antoine Griezmann hat noch nicht den gewünschten Effekt gebracht. Zudem hat man mit Kieran Trippier einen prominenten Abgang zu verkraften. Doch auch bei Manchester United läuft das Star-Aufgebot noch nicht wirklich rund. In der Premier League steht man mit 22 Punkten Rückstand auf Leader Manchester City nur auf Rang sieben und bereits mit dem Rücken zur Wand. Interims-Coach Ralf Rangnick muss in kurzer Zeit Erfolge verbuchen. Dazu wäre ein Weiterkommen gegen Atlético sehr hilfreich.

Sporting Lissabon vs. Manchester City

Pep Guardiolas nächster Anlauf Richtung Champions-League-Titel bring tihn im Achtelfinale nach Lissabon. Der Gegner, Sporting, hat in der Gruppenphase gezeigt welche Qualität er aufzubieten hat. Die Portugiesen sicherten sich hinter Ajax Amsterdam und noch vor Borussia Dortmund den zweiten Platz und somit das Ticket für das Achtelfinale. Die Grün-Weißen aus Lissabon sind immer für eine Überraschung gut, doch die Skyblues wollen wieder ins Finale und sind auch klarer Favorit für den Aufstieg in die nächste Runde.

Villarreal CF vs. Juventus Turin

Juventus Turin hatte große Startschwierigkeiten in die aktuelle Saison. Mittlerweile hat man sich wieder erfangen und zuletzt gegen AS Roma ein 1:3 in einen 4:3-Sieg verwandelt. Die momentan gefährlichste Waffe der Italiener heißt wohl Alvaro Morata. Der Spanier kam auch gegen die Römer erst nach dem 1:3-Rückstand aufs Feld und hatte maßgeblichen Anteil am Sieg der alten Dame. Beim „gelben U-Boot“ aus Villarreal weiß man nie so recht was man kriegt. Der Europa-League-Sieger von 2021 liegt in La Liga zwar nur auf Platz acht, hat aber nach Tabellenführer Real die meisten Tore (33) erzielt.

FC Chelsea vs. OSC Lille

Der Gruppengegner der Salzburger muss sich gegen die Blues vom FC Chelsea London behaupten. Der amtierende Titelträger der UEFA Champions League ist in der englischen Liga der erste Verfolger von Tabellenführer Manchester City. Die Londoner haben mit Lukaku, Werner, Havertz, Mount und Pulisic eine starke Offensiv-Reihe, aber auch eine kaum zu überwindende Defensive. Erst zwei Niederlagen und nur 16 Gegentore ließ die Abwehrreihe der Blues in der Liga zu. Der französische Meister musste einige Leistungsträger abgeben und liegt in der Ligue 1 nur auf Rang zehn.

SL Benica vs. Ajax Amsterdam

Die Niederländer sind wohl in diesem Duell mit Benfica zu favorisieren. In der Gruppenphase hat man Gegner wie Dortmund oder Sporting buchstäblich deklassiert. Die Formkurve von Ajax steigt ähnlich steil nach oben wie in der starken Saison 2018/2019, als man im Halbfinale unglücklich gegen Tottenham scheiterte. Bei den Portugiesen wird Nelson Verissimo, bislang Trainer der zweiten Mannschaft, den am 28.12. entlassenen Jorge Jesus bis zum Saisonende ersetzen.

Hinspiele Achtelfinale: 15./16. und 22./23. Februar 2022

Rückspiele Achtelfinale: 8./9. und 15./16. März 2022

FotoCredits: Imago