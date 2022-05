Die wichtigsten Statements zur Halbfinal-Entscheidung der UEFA Champions League am Dienstagabend zwischen FC Villarreal und FC Liverpool von "Reds"Coach Jürgen Klopp, Spielern der Sieger-Mannschaft, Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, den Sky-Experten Martin Stranzl und Peter Stöger...letztere äußerten sich auch zum Neo-ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

CL-Halbfinale: FC Villarreal – FC Liverpool 2:3 (2:0) - Gesamtscore: 2:5

Klopp: ""Die haben das Momentum, aber das gehört ihnen nicht"

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool):

…zum Finaleinzug: „Es war verrückt. Wir haben es uns heute selber schwer gemacht. Wir wussten im Vorhinein, dass sowas passieren kann. Aber im Leben geht es ja immer darum, wie man reagiert, wenn es nicht so läuft.“



…zur 1. Halbzeit: „Großer Respekt für Villareal. Unglaublich, was sie geleistet haben. Wir haben überhaupt nicht Fußball gespielt und haben es nicht geschafft, das Momentum zurückzubekommen. Ich habe den Jungs dann gesagt: Die haben das Momentum, aber das gehört ihnen nicht, wir können es uns wieder zurückholen, wir müssen nur in den richtigen Räumen spielen und die richtigen Räume besetzen und einfach Fußball spielen. Und plötzlich haben wir die Linien aufgebrochen, haben Räume gefunden, waren flexibler und haben urplötzlich Tore erzielt und das Spiel gewonnen. Es ist uns gelungen.“



…angesprochen auf die 2. Halbzeit: „Sie wussten, was falsch gelaufen ist. Ich habe den Jungs gesagt, dass wir das Momentum mit einer Situation zurückholen können. Es war wichtig, wie die Jungs darauf reagiert haben. Das 1:2 war der entscheidende Punkt.“



…angesprochen auf den möglichen Finalgegner: „Ich werde mir morgen das Spiel ansehen. Egal, wer es gewinnt, es wird großartig werden. Ich kann mir da keinen Gegner wünschen. Es wird so oder so ein Wahnsinn. Wer weiterkommt, der wird es verdienen und dann treffen wir uns in Paris.“



Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool):

…nach dem Finaleinzug seiner Mannschaft: „Es war heut nicht einfach, vor allem in der 1. Halbzeit. Sie haben sehr gut gespielt, ein frühes Tor gemacht und wir haben überhaupt nicht Fußball gespielt, keine zweiten Bälle gewonnen. Sie haben das Spiel gespielt, das sie wollten und wir haben es ihnen erlaubt. Aber dann haben wir das Spiel übernommen und sind jetzt in Paris.“



…weiter zum Spiel: „Eine schlechte Halbzeit in zwei Spielen ist etwas, was mal in Ordnung geht, solange wir am Ende den Aufstieg schaffen.“



…angesprochen auf den möglichen Finalgegner: „Mal sehen, wer unser Gegner wird. Es wird sicherlich aufregend.“

"War vlt. unsere schlechteste 1. Halbzeit der Saison"

Fabinho (FC Liverpool):

…über das Spiel: „Sie haben alles gegeben in der 1. Halbzeit. Wir wussten, dass die ersten Minuten sehr wichtig werden, aber sie haben sehr früh das erste Tor gemacht und dadurch Selbstvertrauen bekommen, die Fans waren auch da. War eine richtig harte 1. Halbzeit für uns und vielleicht die schlechteste 1. Halbzeit der Saison für uns, aber man muss dann versuchen, bereit zu sein und Fußball zu spielen. Nach dem ersten Tor haben wir dann das Spiel kontrolliert und dann war es das auch. Jetzt sind wir im Finale.“



…angesprochen auf sein Tor: „Als ich den Ball bekommen haben, war mein erster Gedanke, den Ball zu passen. Aber ich dachte, Sadio wäre im Abseits und deshalb habe ich einmal geschossen und anscheinend war es die beste Option.“

Salzburgs Freund über Neo-ÖFB-Teamchef: "Wir werden attraktiven Fußball sehen"

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) vor dem Spiel in der Live-Schalte:

…über Neo-ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und zu seiner Bestellung: „Ist eine einmalige Chance für den österreichischen Fußball. Es wird sicher einiges in Bewegung kommen und ich denke, es wird eine gewisse Veränderung geben. Ich denke auch, dass seine Handschrift sehr schnell zu sehen sein wird. Aber wie weit es auf den ganzen ÖFB Auswirkungen haben wird, wird man sehen.“



…weiter zu Neo-Teamchef Ralf Rangnick: „Wir werden attraktiven Fußball sehen.“

Stranzl über Neo-ÖFB-Teamchef: "Mit der Entscheidung kann ich mich nicht so ganz anfreunden"

Martin Stranzl (Sky Experte):

…über das Spiel: „Die Fehler sind dann halt bei Villareal passiert. Im Hinspiel haben sie sich das Spiel in 15 Minuten selbst kaputtgemacht und heute genauso.“



…weiter zum Spiel: „In der 1. Halbzeit waren sie richtig gut im Spiel und 2. Halbzeit haben sie sich das Spiel durch individuelle Tore kaputtgemacht. Gerade gegen so eine Topmannschaft darf dir sowas nicht passieren, wenn du weiterkommen willst. Da haben sie sich dann leider selbst nicht für ihren Aufwand belohnt.



…zu Liverpool: „Im Endeffekt haben sie souverän gewonnen.“



…in der Halbzeit: „Villareal führt absolut verdient und eine Elfmetersituation hat es ja auch noch gegeben. Liverpool findet momentan keine Lösungen gegen diese aggressive Spielweise. Wird spannend, ob Villareal diese Intensität über 90 Minuten zeigen kann.“



…zur Elfmetersituation in der 1. Halbzeit für Villarreal: „Glück für Liverpool, dass der Schiedsrichter hier nicht auf Elfmeter entschieden hat.“



…zur ÖFB-Teamchefbestellung von Ralf Rangnick: „Mit der Entscheidung kann ich mich nicht so ganz anfreunden, weil wir in Österreich immer von unserer Trainerausbildung schwärmen und betonen, wie gut sie auch im europäischen Vergleich dasteht. Deswegen ist eigentlich für mich von Anfang an klar gewesen, dass eigentlich nur ein österreichischer Trainer in Frage kommt. Daher finde ich es irrsinnig schade, dass es kein österreichischer Trainer geworden ist.“



…weiter zur ÖFB-Trainerbestellung: „Und was noch dazukommt. In den letzten zehn Jahren hat der Ralf Rangnick eigentlich nur zweieinhalb Jahre auf dem Platz gestanden. Und wie die Doppelbelastung mit Manchester United funktionieren soll, weiß ich nicht, wird man aber sehen. Trotzdem hoffe ich für das Team das Beste und drücke ihnen die Daumen.“

Stöger: ""Wenn du gegen Liverpool weiterkommen willst, brauchst du auch einen Torhüter..."

Peter Stöger (Sky Experte):

…zum Spiel: „Am Ende ist es halt normal. Die 2. Halbzeit ist so gelaufen, wie ich schon die erste erwartet hätte. Wenn du gegen Liverpool weiterkommen willst, dann brauchst du auch einen Torhüter, der außergewöhnliche Bälle hält und nicht leichte Tore bekommt. Am Ende ist es daher dann schon einfach gewesen.“



…weiter zum Spiel: „Es ist heute aber noch viel enger geworden, als ich es erwartet hätte. Liverpool war in der 1. Halbzeit überhaupt nicht im Spiel. Aber sie sind dann halt eine Mannschaft, die aus ihren Fehlern lernen kann und die Qualität hat, dass sie dann was umstellen kann. Dann kommen sie halt retour und es ist nicht das erste Mal, dass sie dann drei, vier oder gar fünf Tore in einer Halbzeit in der Champions League erzielen können.“



…in der Halbzeit zur 2:0-Führung: „Sicher überraschend. Liverpool hat bisher kaum eine gehabt.“



…zur Elfmetersituation in der 1. Halbzeit für Villarreal: „Ich hätte null Problem damit gehabt, wenn er Elfmeter gibt.“



…angesprochen auf die Entscheidung, Ralf Rangnick zum ÖFB-Nationaltrainer zu bestellen und auf die Frage, wann ihm die Entscheidung mitgeteilt wurde: „Ich habe es vorher erfahren und natürlich auch eine Info bekommen, dass ich es nicht bin.“



…auf die Frage, wie er die Entscheidung aufgenommen hat: „Für mich ist es vollkommen okay. Sie haben mit dem Ralf Rangnick eine Trainerpersönlichkeit gefunden, die sehr erfahren ist, die viel erlebt hat und die momentan auch zum ÖFB passen wird. Ich habe immer gesagt, dass ich die Position gerne machen würde, aber ich habe auch immer gesagt, dass es mir gut geht. Ich bin Österreicher durch und durch, habe es geliebt, für diese Nationalmannschaft zu spielen und ich drücke natürlich dem Ralf Rangnick die Daumen, dass wir alles erreichen, was wir uns erhoffen.“



…auf die Frage, ob er enttäuscht sei: „Nein. Das Geschäft ist einfach so. Daher ist es vollkommen okay.“



…auf die Frage, ob er in Zukunft für diese Position bereitstehen würde: „Darüber diskutiere ich jetzt nicht. Es ist eine Position, die immer spannend bleibt.“



…zum Engagement von Neo-LASK-Trainer Dietmar Kühbauer: „Der Didi ist schon einer, der ein bisschen polarisiert und das Herz auf der Zunge trägt. Der Worst Case beim LASK ist, dass man wirklich noch gegen den Abstieg kämpfen muss. Im Best Case kann man ins internationale Geschäft kommen. In der Kürze ist er einer, der sehr viel Feuer entfachen kann und ein Fußball-Fachmann ist. Das kann gut funktionieren.“

