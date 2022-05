Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußball-Meister Manchester City verzichtet auch im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - auf Nationalspieler Ilkay Gündogan. Der 31-jährige, 56-malige Deutsche Nationalspieler sitzt zunächst nur auf der Bank. Wie überraschend auch David Alaba bei Real Madrid, den eine hartnäckige Adduktorenverletzung plagt.

Ilkay Gündogan sitzt gegen Real zunächst auf der Bank (Foto: SID)

Gündogans früherer DFB-Kollege Toni Kroos beginnt dagegen wie erwartet für Rekordsieger Real. Der angeschlagene Ex-Münchner David Alaba sitzt zumindest auf der Bank. City hatte das Hinspiel 4:3 (2:1) gewonnen.

Another great result 🎱💥 We will fight till the end 💙🏆 #CmonCity pic.twitter.com/ZoBF9tx5S6