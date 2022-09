Champions League: Nico Schlotterbeck nur auf der Bank

Borussia Dortmund stellt sich Manchester City und Erling Haaland in der Champions League überraschend ohne Nico Schlotterbeck entgegen. Der Innenverteidiger sitzt am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) im Etihad Stadium zunächst auf der Bank. Trainer Edin Terzic setzt im zweiten Gruppenspiel auf eine Dreier-Abwehrkette aus Emre Can, der neu in der Mannschaft ist, Niklas Süle und Mats Hummels.

Bei City spielen neben Stürmerstar Haaland zwei weitere frühere BVB-Profis: Manuel Akanji in der Innenverteidigung und Kapitän Ilkay Gündogan im zentralen Mittelfeld.

