Die UEFA-Champions-League 2022/2023 hat die ersten beiden Runden erlebt und neben den üblichen Verdächtigen hat sich auch der eine oder andere Außenseiter mit starken Leistungen vorgestellt. Nicht überragend, aber souverän präsentierte sich der Titelverteidiger Real Madrid mit David Alaba.

Die Favoriten

Titelverteidiger Real Madrid konnte mit zwei Siegen souverän in die Gruppenphase starten. In Runde 1 brauchten die Königlichen gegen Celtic Glasgow allerdings rund eine Stunde bis der Knoten geplatzt ist. Auch am vergangenen Mittwoch taten sich die Madridista gegen RB Leipzig zunächst schwer. Die Sachsen aus Leipzig blieben bis zur Führung Reals immer wieder gefährlich. Timo Werner und Christopher Nkunku setzten immer wieder Nadelstiche und hatten in Halbzeit eins sogar die größeren Chancen. Doch typisch Real Madrid – Federico Valverde traf nach 80 Minuten zu 1:0 und der eingewechselte Marco Arsensio machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Damit steht Real auf der Eins, Leipzig am Tabellenende der Gruppe F. Hinter den Spaniern konnte sich zunächst Shakhtar Donezk platzieren, die vor allem gegen Leipzig eine starke Leistung boten. So können die ukrainischen Fußballfans ihren Problemen entfliehen und die Auftritte ihres Teams auch im Internet streamen. Welche Sportarten beim Streaming noch beliebt sind, hat nun ExpressVPN recherchiert.

Der FC Liverpool hingegen startete mit einer schwachen Leistung und einer 1:4-Niederlage gegen den SSC Neapel. Die Italiener sind in bestechender Form und haben beide Spiele gewonnen. Liverpool konnte zumindest das zweite Spiel gegen Ajax Amsterdam in der Schlussphase gewinnen, doch in der jetzigen Form zählen die Reds eher nicht zu den Favoriten. Anders der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hat die beiden großen Hürden Inter Mailand (2:0) und den FC Barcelona (2:0) souverän übersprungen. Gegen die Katalanen brauchte man allerdings, nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit, starke zweite 45 Minuten um sich durchzusetzen. Obwohl Barca mit Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski in La Liga wieder zu alter Stärke zurückfinden konnte, zeigte der FC Bayern ihnen die Grenzen auf.

Ebenfalls immer im Favoritentopf ist Manchester City vertreten. Trainer Pep Guardiola will nun endlich die europäische Titellosigkeit hinter sich lassen. Nur mit dem FC Barcelona konnte Guardiola die Königsklasse gewinnen. Mit den Bayern ist er gescheitert und auch mit den Citizens klappte es bislang nicht. Nach der „Aufwärmübung“ gegen den FC Sevilla (4:0), war gegen Dortmund wiedermal Verlasse auf Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland, der sechs Minuten vor dem Schlusspfiff Manchester City doch wieder zum Sieg schoss. Auch Paris Saint Germain hat sich den Titel in der Champions League als Ziel gesetzt. Die Anläufe in den vergangenen Jahren endeten meist früher als erhofft. Im Vorjahr war schon im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid Endstation. Diesmal gelang der Start mit einem 2:1 gegen Juventus Turin und einem eher mühevollen 3:1-Sieg gegen Underdog Maccabi Haifa. Ob Neymar. Messi, Mbappe & Co in der aktuellen Champions-League-Saison länger im Rennen bleiben ist definitiv nicht vorherzusagen.

Favoritenschreck - die gefährlichen Außenseiter

Überrascht haben vor allem die portugiesischen Klubs aus Lissabon. Benfica konnte neben Maccabi Haifa nun auch Juventus Turin in die Schranken weisen und gewann das Auswärtsspiel nach einem 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Vielleicht noch überraschender starteten die Stadtrivalen von Sporting. Die „Grünen“ aus Lissabon zeigten nicht nur der Eintracht aus Frankfurt die Grenzen auf, sondern bestätigten die Form auch gegen Tottenham Hotspur und führen somit die Gruppe D ohne Gegentor an. Die wohl überraschendste Leistung erbrachten die Belgier vom Club Brügge. Zwei Siege aus den ersten beiden Spielen spülen Brügge auf Rang eins der Gruppe B. Die eigentlich höher eingeschätzten Konkurrenten Atlético Madrid, FC Porto und Bayer 04 Leverkusen müssen sich zunächst hinten anstellen.

In der Salzburg-Gruppe ist nach zwei Spielen alles offen. Die Bullen aus Salzburg ließen wieder einmal aufhorchen und holten gegen die beiden Gruppenfavoriten AC Milan und FC Chelsea zwei Unentschieden. Für die Blues aus London ist die Situation mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen schon angespannt. Gut im Rennen sind der AC Milan mit vier Zählern und Dinamo Zagreb, die mit drei Punkten noch vor den Salzburgern stehen. Doch das anstehende Doppel der Mozartstädter gegen Zagreb könnte schon eine Vorentscheidung bringen, wer sich Hoffnungen auf das Achtelfinale machen darf.

FotoCredits: Imago