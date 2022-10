2014er WM-Held Mario Götze wird dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Champions League gegen Tottenham Hotspur fehlen. Der 30-Jährige habe noch zu große Schmerzen im Sprunggelenk, sagte Trainer Oliver Glasner vor dem dritten Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Mario Götze fehlt wegen einer Sprunggelenksverletzung

Foto: AFP/SID/DANIEL ROLAND

Der Offensivspieler war beim Sieg gegen Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin (2:0) am Samstag umgeknickt und nach 66 Minuten ausgewechselt worden. Unmittelbar nach der Partie hatte Glasner zunächst Entwarnung gegeben.

Götze, der am Montag auch im Abschlusstraining fehlte, habe gesagt, er könnte nicht bei 100 Prozent sein. "Es ist schade, dass uns Marios Qualität und Marios Erfahrung fehlt. Aber wir haben genügend Qualität, dass wir das kompensieren können", sagte Glasner, der dafür wieder auf Kristijan Jakic setzen kann.

Trotz des Ausfalls peilen die Hessen im Duell mit den punktgleichen Londonern den zweiten Erfolg in Gruppe D an. "Wir spielen auf Sieg, so gehen wir es an", sagte Glasner, der Tottenham weiterhin als "großen Favoriten" in der Gruppe bezeichnete.

