Für den FC Salzburg geht es in zwei Tagen mit Runde 3 in der Gruppenphase der UEFA Champions League weiter. Dabei treffen die Roten Bullen in der Gruppe E in der bereits ausverkauften Red Bull Arena in Wals-Siezenheim auf den kroatischen Meister Dinamo Zagreb - ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Das Schiedsrichter-Quartett kommt aus Lettland. Haupt-Referee ist der 37-jährige Andris Treimanis, der die Roten Bullen bereits im Februar 2021 in der Zwischenrunde der Europa League gegen CF Villarreal pfiff (0:2). Seither blieben die Roten Bullen international bzw. in der Champions League daheim unbesiegt.

Da capo, Okafor! Mach´s nochmal Noah Okafor. Der 22-jährige Schweizer avancierte für die Salzburger in dieser Champions League-Saison bisher zum Torschützen vom Dienst, scorte bei beiden 1:1-Remis vs. AC Milan & FC Chelsea jeweils für die Jaissle-Elf. Aller guten Tore sind drei, Noah Okafor...! Im Foto sein Führungstor gegen den AC Milan, nachdem der Schweizer wie die "Löcher im Käse" die Lücken fand...erst Beinschuss gegen seinen Gegenspieler und dann noch beim Torschuss beim Torhüter.

Serienmeister in UCL noch ungeschlagen

Der FC Red Bull Salzburg ist furios und erfolgreich gegen, mit AC Milan und FC Chelsea London, zwei favorisierte Schwergewichte im europäischen Klub-Fußball in den Bewerb gestartet und nach zwei Spielen noch ohne Niederlage. Gegen die in der Gruppe E als Favoriten geltenden Teams AC Milan (aus Topf 1) und FC Chelsea (aus Topf 2) gab es nach starken Leistungen jeweils ein 1:1.

Die Ausgangsposition vor dem Zagreb-Heimspiel ist jetzt eine andere und die Favoritenrolle nicht so klar, wie es bei den ersten beiden Matches war. Aber auch die Kroaten haben bisher eine gute Figur gemacht, den FC Chelsea mit 1:0 besiegt und damit bereits drei Punkte ergattert.

Für Amar Dedic kommt dieser Umstand allerdings gar nicht so überraschend: „Dinamo ist eine sehr starke Mannschaft mit viel Selbstvertrauen, nicht nur durch den Chelsea-Sieg. Sie haben in der Meisterschaft bis auf ein Remis alles gewonnen, sind körperlich sehr robust und verfügen über hohe technische Qualität. Wir müssen also gegen einen wirklich unangenehmen Gegner bestehen. Aber auch wir sind keine einfach zu bespielende Mannschaft und werden in diesem Duell unsere Chancen bekommen.“

Trainer Matthias Jaissle meint zu dieser Begegnung: „Wir freuen uns riesig auf das Spiel. Champions League-Abende sind ganz besondere Abende. Gegen Zagreb erwarte ich ein enges Duell auf Augenhöhe, bei dem am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden. Wir haben Respekt, gehen aber auch selbstbewusst in das Spiel. Gerade zu Hause mit unseren Fans im Rücken wollen wir unser Spiel auf den Platz bringen und mutig auftreten. Dinamo Zagreb hat ein richtig gutes Team und sie haben im Bewerb schon ein Weltklasseteam wie Chelsea geschlagen – das sagt alles.“

Der kroatische Titelträger mit Österreichern Dilaver und Robert Ljubicic

Dinamo Zagreb ist nicht nur kroatischer Meister, das Team von Trainer Ante Cacic liegt auch in der aktuellen Liga-Tabelle souverän vor Hajduk Split in Führung. Die Mannschaft mit den beiden Österreichern Emir Dilaver und Robert Ljubicic hat am vergangenen Wochenende in der 1. HNL daheim gegen Slaven Koprivnica mit 4:1 (Tore: Markovic, Petkovic, Bockaj, Ivanusevic) gewonnen und nach 11 Matches 10 Siege und ein Unentschieden zu Buche stehen.

Den Sprung in die UCL-Gruppenphase haben die Kroaten im Playoff durch ein 4:1 in der Verlängerung gegen Bodo/Glimt (NOR) geschafft.

Weitere Informationen

• Der FC Red Bull Salzburg ist mittlerweile das vierte Mal in Serie in der UCL-Gruppenphase.

• In den letzten sechs UCL-Heimspielen gab es für die Roten Bullen vier Siege und zwei Unentschieden.

• Während der Serienmeister aus Österreich neun Titel en suite erringen konnte, sind es bei Dinamo momentan fünf Erfolge.

• Dinamo hat in der laufenden Saison fünf seiner acht UEFA-Matches gewonnen.

• Von den bisherigen Duellen haben die Salzburger drei Matches gewonnen und eines verloren (bei zwei Remis):

o FC Red Bull Salzburg – Dinamo Zagreb 1:2 n.V. (24. August 2016, UCL)

o Dinamo Zagreb – FC Red Bull Salzburg 1:1 (16. August 2016, UCL)

o Dinamo Zagreb – FC Red Bull Salzburg 1:5 (06. November 2014, UEL)

o FC Red Bull Salzburg – Dinamo Zagreb 4:2 (23. Oktober 2014, UEL)

o Dinamo Zagreb – FC Red Bull Salzburg 1:2 (04. August 2009, UCL)

o FC Red Bull Salzburg – Dinamo Zagreb 1:1 (29. Juli 2009, UCL)

Personelles:

Fernando (Oberschenkel), Dijon Kameri (Schulter), Justin Omoregie (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus.

Ausverkaufte Red Bull Arena: frühzeitige Anreise und Öffis nutzen!

Die Red Bull Arena ist auch bei diesem Spiel ausverkauft – 28.864 (aus Sicherheitsgründen etwas weniger als gewohnt) – sind dabei. Aufgrund des großen Interesses für dieses Heimspiel wird wieder eine frühzeitige Anreise bzw. die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dringend empfohlen.

Hier einige weitere Informationen:

• Beim Stadion gibt es keine öffentlichen Parkplätze.

• P-Nord kann nur mit entsprechender Berechtigung genutzt werden.

• Gratis-Shuttle ab 17 Uhr von und zu P-Messe, P-DOC und Hanuschplatz.

• Matchkarte = ÖV-Ticket ab 6 Stunden vor Spielbeginn.

• Salzburg AG NachtStern ist im Einsatz.

• Servicelink: https://www.redbullsalzburg.at/de/red-bull-arena/anfahrt.html

🫀📈 #SALZAG #UCL



⏳ FC Salzburg vs. Dinamo Zagreb

LIVE in der Red Bull Arena oder bei ServusTV! ▶️ pic.twitter.com/iqhCW9WXXn — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 2, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty