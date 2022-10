Auch wenn der FC Salzburg, der in dieser Champions League-Saison in jedem seiner 5 Partien einen Treffer erzielte, nach 7 Spielen ohne Heimniederlage in der Königsklasse nach dem 9.12.2020 (0:2 vs. Atlético Madrid) mal wieder in der Red Bull Arena "leer" ausging, verdient die Leistung der Elf vom jungen Chefcoach Matthias Jaissle beim 1:2 gegen den FC Chelsea allerhöchsten Respekt. Die "Blues" wurden zwar ihrer Favoritenrolle absolut gerecht, doch die jüngste Salzburger Startelf der CL (Schnitt 21,6 Jahre) hatte bis zum Abpfiff ihre Ausgleichsschance und in Keeper Köhn den "Man of the Match". Nachfolgend STATEMENTS!

„Es geht nicht immer alles zu 100% so auf, wie man es sich erträumt“

Matthias Jaissle (Trainer FC Salzburg) über...

…die 1:2-Niederlage: „Das Spiel hat alle Facetten gezeigt, die es gibt im Fußball. Wir haben heute einen harten Kampf hinter uns gegen eine wirklich absolute Weltklassemannschaft. Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil so wie wir über das ganze Spiel betrachtet Paroli bieten konnten mit der jüngsten Mannschaft, die Salzburg je in der Champions League aufgeboten hat, ist schon stark. Natürlich wollten wir was mitnehmen, aber es geht nicht immer alles zu 100% so auf, wie man es sich erträumt.“



…Unterschiede zwischen 1. und 2. Hälfte: „So wie wir es in der 2. Halbzeit gemacht haben, hatten wir es eigentlich auch in der 1. Halbzeit vor. Aber wie gesagt, dass die Dinge nicht immer zu 100% aufgehen, weil eben auch ein Gegner mitspielte, der Weltklassespieler in seinen Reihen hat, ist klar. Dessen waren wir uns auch bewusst vor der Partie. Klar haben wir nochmal appelliert und die Jungs nochmal in der Pause gepusht, dass sie es umsetzen, dass sie daran glauben, dass sie mutig bleiben, und in der 2. Halbzeit war es dann richtig gut.“

"Das brachte nochmal richtig Energie durch das Stadion"

…den Ausgleichtreffer: „Da hast du dann wieder daran geglaubt. Vor allem als Spieler geht es dann auf, wenn du die Dinge machst, wenn du die Kette früh stresst, wenn du die Bälle früh in die Box bringst und deswegen hier auch mal ein großes Kompliment an die Fans. Das brachte nochmal richtig Energie durch das Stadion und das war spürbar auf dem Platz.“



…die Leistung von Philipp Köhn: „Um ihn zu bezwingen war ein Weltklassespieler nötig, der den Ball auch mal in den Knick reinhaut von 18 Metern. Das hat halt Chelsea einfach und deswegen müssen wir das auch so schlucken. Es ist bitter, weil wir doch schon Paroli bieten konnten. Philipp hat es auch grandios gemacht heute.“



…das kommende Finalspiel in Mailand: „Es wird sicherlich ein harter Fight und intensiv. Das ist ja auch wieder eine Weltklassemannschaft. Es war von Anfang an klar, dass wir in den letzten zwei Spielen noch die Kracher vor der Brust haben. Das erste ging jetzt an den Gegner und vielleicht können wir beim Zweiten noch was holen.“



…ob der Matchplan für die Partie falsch war: „Grundsätzlich war der Matchplan kein anderer. Es ist einfach so, bei so einer jungen Truppe. Ich möchte da die erste Halbzeit auch nicht komplett in eine Schublade stecken, sondern wir haben zu Beginn ganz gut in unsere Art von Fußball gefunden. Nach dem 0:1 haben wir nachgelassen und nicht mehr so hoch attackiert, nicht mehr so früh gepresst.“

"Jetzt geht es zum Finale nach Mailand"

Noah Okafor (FC Salzburg) über...

…die Partie: „Zuerst mal ein großes Kompliment an die Fans für den Support. Es war kein einfaches Spiel gegen so eine gute Mannschaft wie Chelsea. Wir haben die ersten 20 Minuten eigentlich gut gespielt, sind gut in die Partie gestartet. Dann durch das Gegentor haben wir ein bisschen die Spannung verloren. Chelsea hat dann ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. Leider hat es nicht gereicht für drei Punkte, aber jetzt geht es auf zum Finale nach Mailand nächste Woche und da müssen wir gewinnen, wenn wir weiterkommen wollen.“



…Verlauf der Partie: „Es war ein intensives Spiel. Ein schwieriges Spiel gegen Chelsea. Wir haben gewusst, dass sie gut sind mit dem Ball. Wir haben alles gegeben und heute hat es leider nicht gereicht. Das gehört zum Fußball dazu und das werden wir jetzt schnell abhaken, nach vorneschauen und nächste Woche sind wir wieder ready.“

"Es macht Spaß auf so einem Niveau"

Philipp Köhn (FC Salzburg) über...

… die Partie: „In der 1. Halbzeit haben wir uns echt schwergetan, da haben sie sehr gut gespielt. Wir sind Chelsea hinterhergelaufen. In der Halbzeitpause haben wir uns nochmal heiß gemacht und es ist genau das eingetroffen, was wir uns vorgenommen haben. Am Ende hat sich dann auch die Qualität durchgesetzt. Das Tor macht er nicht jeden Tag, da muss man auch mal gratulieren. Am Ende ärgerlich, weil wir hätten den Punkt gerne mitgenommen, aber so ist halt Fußball.“



…seine Paraden: „Ich versuche einfach mein Bestes zu geben. Leider hat es trotzdem zweimal geklingelt, aber das ist halt einfach die Qualität. Es macht Spaß auf so einem Niveau. Wir haben gezeigt, dass wir auch aus der Halbzeit stärker zurückkommen können. Wir haben das 1:1 gemacht und haben uns das auch grundsätzlich verdient, aber die Qualität bei Chelsea ist enorm.“



…warum es in der 1. Hälfte nicht funktionierte: „Wir wussten, dass sie mit dem Ball extrem stark sind und ballsicher vor allem im Zentrum. Sie wollen die spielerischen Lösungen suchen. Teilweise hat das Pressing sehr gut von uns funktioniert. Trotzdem haben wir teilweise nicht den Zugriff bekommen und sie sind dann in die freien Räume gekommen, die uns extrem weh getan haben.“



…das kommende Spiel in Mailand: „Wir haben uns jetzt eine super Ausgangslage erschaffen. Das macht das Spiel jetzt nicht kaputt, denn es war vorher klar, dass wir jetzt auf uns schauen müssen. Das letzte Spiel hätte nur mit Glück kein Finale sein können. Wir wussten von vornhinein, dass es extrem schwierig sein wir hier. San Siro träumt aber jeder mal davon und jetzt haben wir auch so ein cooles Finalspiel. Also da gibt es nichts besseres.“

"2. Halbzeit war wieder Salzburg-Way"

Maximilian Wöber (FC Salzburg) über...

…die Partie: „Wir wollten vorne voll draufgehen. Das hat 10 Minuten lang auch ganz gut funktioniert. Dann haben sie uns einfach eingeschnürt und haben immer wieder den freien Mann gefunden. Dann wird jede Ballbesitzphase immer länger und länger. Die Kräfte werden immer weniger und weniger zum Umschalten, dann wird es einfach extrem schwierig. Das war einfach nicht gut genug und nicht mutig genug. So wie wir es in der 2. Halbzeit gemacht haben, war es dann aber der Salzburg-Way wieder.“



…die Leistung von Philipp Köhn: „Er hat einen unglaublichen Tag heute gehabt. Er hat heute gezeigt, was er für ein unglaublicher Tormann ist. Unglaublich, was er gehalten hat. Er hat uns heute sicherlich das ein oder andere Mal den Oarsch gerettet. Das hat er sich auch verdient. Er arbeitet sehr hart und war immer wieder das letzte Jahr in der Kritik. Heute hat er allen Kritikern gezeigt, was für ein geiler Tormann er ist.“

Da keimte Hoffnung auf beim österreichischen Serienmeister FC Salzburg: der 21-jährige ÖFB-Teamstürmer Junior Adamu mit dem 1:1-Ausgleichstor. Der 24-jährige Spanier Marc Cucurella Saseta blieb da nurmehr die Zuschauer-Rolle.

"Vor allem mit den Fans hier war es auf jeden Fall schwer"

2:1-Siegtorschütze Kai Havertz (FC Chelsea) über...

…die Partie: „Wir wussten, dass es ein enges Spiel wird. Vor allem mit den Fans hier war es auf jeden Fall schwer. Das schnelle Gegentor hat den Salzburgern in die Karten gespielt. Nichtsdestotrotz haben wir gut dagegengehalten und schnell das 2:1 gemacht. Es war dann eine enge Partie, aber wir haben gut verteidigt.“



…die Unterschiede zwischen der 1. und 2. Hälfte: „Vor allem in den letzten 20 Minuten der 1. Hälfte hatten wir das Spiel gut im Griff. Da hatten wir viele Torchancen und müssten eigentlich das 2. Tor machen. Dann wissen wir eigentlich, wenn wir aus der Halbzeit rauskommen, dass uns Druck erwartet. Dennoch haben wir es gut gemacht und, was zählt ist, dass wir im Achtelfinale sind.“



…die Ziele in der Champions League: „Wir wissen, was es braucht, um diesen Pokal zu gewinnen. Es ist noch ein langer Weg mit vielen Spielen. Der Wettbewerb wird jetzt ein bisschen unterbrochen von der WM und danach schauen wir weiter und geben unser Bestes.“

#UCL-Nächte - mit Euch. Immer etwas Besonderes!✨



Leider hat es heute nicht gereicht, aber viel Liebe an euch von unseren Burschen! 🫶 pic.twitter.com/qgVqyIQYVE — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 25, 2022

Siehe auch SPIEL-BERICHT!

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty