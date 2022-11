Da capo, FC Salzburg! Auch bei ihrer 4. Teilnahme en suite in der Champions League haben die Roten Bullen in Rd. 6 der Gruppenphase ein "Finale" und somit Achtelfinal-Aufstiegschancen! Zwar ist das überwiegend blutjunge Salzburger Team in dieser Saison auswärts in der Königsklasse noch unbesiegt (1:1 bei Chelsea + Zagreb), braucht beim AC Milan, der gegen die Jaissle-Elf in der "Pole-Position" ist, einen Sieg. heute Abend - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Mit dieser Start-Elf will der österreichische Serienmeister als erster Klub von "Rot-Weiß-Rot" im Mailänder San Siro einen Sieg feiern. DIE AUFSTELLUNGEN!

Bombastischer "Bullen-Blick" bei Noah Okafor, der die Roten Bullen mit seinen bisher 3 Treffern in einer - wieder mal - aus Salzburger Sicht begeisternden Champions League-Gruppenphase wiederholt jubeln ließ. Die Jaissle-Elf, die jüngste aller 32 Klubs im Bewerb in dieser Saison, will "alles raushauen" beim Favoriten AC Milan!

>>> Zum Live-Ticker AC Milan gegen FC Red Bull Salzburg

Champions League Gruppe E - 6. und letzte Runde

Mittwoch, 2. November 2022, 21 Uhr, Stadio San Siro, SR: Antonio Mateu Lahoz/Spanien

AC Milan vs. FC Salzburg

AC Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu - Kalulu, Tomori, Kjær, Hernández (K) - Tonali, Bennacer - Rebić, Krunic, Rafael Leão - Giroud. Trainer: Stefano Pioli.

Bank: Mirante, Jungdal (beide TW), Ballo, Brahim Díaz, Dest, Origi, Junior Jesus, Probega, Gabbia und De Ketelaere.

Es fehlen: Kapitän Calabria (Oberschenkel), Florenzi (Oberschenkel) und Hinspiel-Torschütze Saelemaekers (Knie).

Bei nächster Verwarnung gesperrt: Ballo, Krunić, Tomori.

FC Salzburg (4-4-2): Köhn - Dedić, Solet, Pavlović, Wöber (K)- Seiwald, Gourna-Douath, Sučić, Kjærgaard - Junior Adamu, Okafor. Trainer: Matthias Jaissle.

Bank: Mantl, Walke (beide TW), Van der Brempt, Bernardo, Piatkowski, Koita, Kameri, Šimić, Diarra, Šeško und Ulmer.

Es fehlen: Fernando (Oberschenkel), Capaldo (Knie).

Bei nächster Verwarnung gesperrt: Capaldo, Pavlović, Sučić

"Wir verspüren keinen Druck, sondern Vorfreude"

Matthias Jaissle, Trainer FC Salzburg: ""Wir treffen auf eine Weltklasse-Mannschaft, die uns alles abverlangen wird - und die zu Hause vielleicht noch stärker ist als bei uns in Salzburg." Nachsatz: "Hauen wir einen raus, vielleicht reicht es zu drei Punkten!"

FC Salzburg-Abwehrspieler Maximilian Wöber: "Wir haben den Aufstieg letztes Jahr geschafft. Das war ein unglaubliches Gefühl. Diese Emotionen wollen wir wieder erleben."

Stefano Pioli, Trainer AC Milan: "Wenn unser Gegner das Milan erwartet, das am Sonntag 1:2 bei Torino verloren hat, dann wird er enttäuscht sein. Wir werden unsere bestmögliche Leistung zeigen müssen. Wir werden sehr entschlossen sein und mit kühlem Kopf agieren müssen. Das richtige Resultat würde uns viel bedeuten. Wir hatten eine klare Vorstellung davon, was unser erstes Ziel in der Saison sein sollte. Wir haben eine gute Chance, diese Mission zu erfüllen. Wollen wir auf Unentschieden spielen? Wir sind kein Team, das rausgeht und sich hinten reinstellt."

