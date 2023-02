Paris St.-Germain muss im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München (Dienstag, 14. Februar, in Paris) aller Voraussicht nach auf Topstar Kylian Mbappe verzichten. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, habe sich der Stürmer im Spiel gegen HSC Montpellier (3:1) am Mittwoch eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Die Ausfallzeit wird auf 3 Wochen geschätzt.

Kylian Mbappe wird PSG im Hinspiel gegen Bayern fehlen

Mbappe wird PSG damit auch im Achtelfinale des französischen Pokals am kommenden Mittwoch bei Olympique Marseille fehlen.

Für das Rückspiel gegen die Münchner am 8. März in der Allianz Arena in München-Fröttmaning sollte der Vize-Weltmeister allerdings wieder zur Verfügung stehen.

