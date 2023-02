Dass ein Prototyp an Ehrgeiz wie er, der 4 Mal die Champions League gewann (allesamt mit Real Madrid) und gar beim Würfelspiel mit seinen Kindern nicht verlieren kann, nach der 0:1-Niederlage im CL-Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München und der damit bereits fünften Pflichtspiel-Pleite für Paris SG im neuen Jahr extrem verärgert ist, dürfte nachvollziehbar sein. Dass der 36-jährige Spanier Sergio Ramos allerdings nach Spielende derart entgleist und seinen Frust an einem Fotografen auslässt, ist skandalös - siehe Twitter-Video nachfolgend. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

"Rambo" Ramos: Ein Pariser platzte vor Frust nach Spielende

Spanier "checkt" Fotografen

Mit voller Wucht stößt Sergio Ramos, der 180 Länderspiele für Spanien absolvierte und neben dem WM-Pokal unzählige Titel sammelte, nach Abpfiff einen Fotografen im vorgerückten Alter zur Seite. Dessen Vergehen: Er hatte den als Rüpel bekannten Ramos BERÜHRT ...

Auf Handy-Videos von der Tribüne ist zu sehen, wie sich die PSG-Stars nach Schlusspfiff bei ihren Fans im Parc des Princes bedanken wollen. Dabei sind sie wie gewohnt u.a. von Ordnern und Medienvertretern umgeben. Währenddessen wird Ramos in dem Gedränge vor der Kurve von einem Fotografen scheinbar aus Versehen angerempelt. Als er sich bei dem Mann mit Glatze beschwert, versucht ein älterer grauhaariger Fotograf, über seine Schulter ein Bild von Lionel Messi (35) und Neymar (31) zu machen. Und stößt dabei leicht gegen Ramos.

Keine große Sache sollte man meinen. Schließlich macht der auch nur seinen Job. Aber genug für den Spanier, um handgreiflich zu werden. Er stößt den Mann brutal weg, der daraufhin aus dem Gleichgewicht gerät und gegen seinen Kollegen knallt.

Bevor der sichtlich geschockte Fotograf weiterzieht, zeigt er noch wütend mit dem Finger auf Ramos, ruft ihm ein paar Worte zu. Doch Ramos aber starrt nur wütend zurück ...

Ramos: "Diejenigen, die mehr Erfahrung haben, müssen ruhig bleiben"

Zur fünften Pflichtspiel-Pleite der Pariser in 2023 sagte Ramos kurz darauf: „Das Resultat ist sehr schlecht, weil wir die Unterstützung der Fans nicht nutzen konnten. Wir müssen lernen, wir dürfen uns damit nicht zufriedengeben.“

Für das Rückspiel am 8. März in der Allianz Arena in München-Fröttmaning gehe es darum, einen kühlen Kopf zu bewahren: „Diejenigen unter uns, die mehr Erfahrung haben, müssen versuchen, ruhig zu bleiben.“



Welch Ironie des Satze...denn daran muss "Rüpel" Ramos offenbar auch selbst noch ordentlich arbeiten ..

