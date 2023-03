Nationalstürmer Werner soll es gegen City richten

Foto: AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Trainer Marco Rose schickt DFB-Pokalsieger RB Leipzig etwas defensiver in das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City. Mit Amadou Haidara, Kevin Kampl und Konrad Laimer berief der Coach gleich drei defensive Mittelfeldspieler in die Startelf für die wichtige Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Im Vergleich zum 3:0-Sieg am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach änderte Rose die Startaufstellung lediglich auf einer Postion, Kampl kommt für Mittelstürmer Andre Silva in die Mannschaft. Einzige nominelle Spitze dürfte Nationalstürmer Timo Werner sein. Nach dem 1:1 im Hinspiel kämpft Leipzig um den zweiten Viertelfinal-Einzug seiner Vereinsgeschichte.

© 2023 SID