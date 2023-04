Pizarro glaubt an Bayern-Comeback

Claudio Pizarro und Owen Hargreaves glauben an das Champions-League-Comeback ihres Ex-Klubs Bayern München gegen Manchester City. "Wir sind zu Hause sehr stark und jedes Mal Favorit. In der Allianz Arena kann immer alles passieren, auch ein Wunder. Am Ende werden wir uns qualifizieren, ich habe vollstes Vertrauen", sagte Pizarro vor dem Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Klub-TV des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

"Man darf zuversichtlich sein, dass es klappt", ergänzte Hargreaves: "Das Stadion wird brennen, die Fans werden heiß sein. Sie können es, aber sie müssen auch mutig sein und daran glauben."

Doch der Respekt vor City ist groß, vor allem vor "Tormonster" Erling Haaland. "Er hat alles", schwärmte der frühere Stürmer Pizarro (44), und Hargreaves (42) meinte: "Haaland zu stoppen ist fast unmöglich, man muss es gemeinsam machen."

Das Rezept für ein Wunder nach dem 0:3 im Hinspiel? "Sie brauchen ein frühes Tor - wenn sie eins kassieren, ist es vorbei. Man muss verteidigen und dabei angreifen, ohne offen zu sein", sagte Hargreaves. Pizarro ergänzte: "Es ist sehr wichtig, geduldig zu sein."

