Benjamin Pavard sieht Probleme beim Torabschluss

Der FC Bayern braucht mindestens drei Treffer für ein Fußball-Wunder gegen Manchester City in der Champions League, doch der deutsche Rekordmeister tut sich mit dem Toreschießen schwer. "Was uns aktuell fehlt: Wir haben viele Torchancen und können sie nicht nutzen, das ist das Problem", sagte Verteidiger Benjamin Pavard vor dem Viertelfinal-Rückspiel (21.00 Uhr/DAZN), in dem die Münchner ein 0:3 wettmachen müssen.

In den vergangenen vier Pflichtspielen gab es nur drei Bayern-Tore - allesamt erzielt von Abwehrspielern. "Wir haben schwierige Momente, das ist wahr. Wir haben schon den Pokal verspielt", sagte Pavard, der selbst zu den drei Torschützen gehörte, und betonte: "Wir haben Schwierigkeiten, den Ball ins Tor zu bringen."

Woran das liegt? "Da fehlen uns ein bisschen Abläufe, Vertrauen, Leichtigkeit", sagte Trainer Thomas Tuchel: "Wir denken zu viel nach, alles sieht ein bisschen schwerer aus als es sein sollte im April und Mai. Über einen einfachen Abstauber kann mal der Knoten platzen. Wir sind dran."

Seine Hoffnungen ruhen auf dem von einer Knieverletzung genesenen Neuner Eric Maxim Choupo-Moting - und Thomas Müller. "Wir haben keinen, der so schlau, mutig und schlitzohrig ist in der Box wie er", sagte Tuchel über den Ur-Bayern.

