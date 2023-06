Die Fans von Manchester City und Inter Mailand fiebern in Istanbul dem Champions-League-Finale entgegen. In der Fußgängerzone Istiklal, am Taksim-Platz und im weiteren Stadtgebiet bringen sich bereits seit dem Morgen die Anhänger des englischen Doublesiegers und des italienischen Pokalchampions für die Partie am Samstagabend (21.00 Uhr/Ligaportal-Liveticker) im Atatürk-Olympiastadion in Stimmung.

Schon vergangene Nacht feierten Fans der Citizens

Foto: AFP/SID/Umit Turhan Coskun

Die türkische Metropole ist 18 Jahre nach dem "Wunder von Istanbul", bei dem der FC Liverpool den AC Mailand nach einem 0:3-Rückstand noch besiegte, erstmals wieder Gastgeber des wichtigsten europäischen Klub-Matches. Eigentlich sollte Istanbul bereits 2020 und dann 2021 Austragungsort werden, dazu kam es aufgrund der Corona-Krise aber nicht.

City um Teammanager Pep Guardiola geht als Favorit in die Partie und könnte mit seinem ersten Triumph in der Königsklasse das Triple perfekt machen. Die Meisterschaft und den FA-Cup haben sich Kapitän Ilkay Gündogan und Co. bereits gesichert. Inter will sich zum vierten Mal zum besten Klub in Europa krönen. 1964 und 1965 gewannen die Nerazzurri den Europapokal der Landesmeister, 2010 die Champions League.

© 2023 SID