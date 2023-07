Der österreichische Fußball-Vizemeister SK Sturm Graz bekommt es in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League mit dem PSV Eindhoven zu tun. Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab, tritt die Truppe von Cheftrainer Christian Ilzer am 8./9. August erst auswärts an. Das Heimspiel gegen den niederländischen Vize-Meister, bei dem ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene und André Ramalho (ehemals FC Red Bull Salzburg) spielen, geht am Dienstag, 15. August, in der Merkur Arena in Graz-Liebenau über die Bühne. Es ist auch ein Wiedersehen mit dem niederländischen Traditionsklub für die Steirer.

Vor zwei Jahren im Herbst bereits in Europa League gegen PSV

Auf PSV Eindhoven (rd. 160 Mio. Euro Markwert, Quelle: transfermarkt.at) traf der SK Sturm Graz (rd. 47 Mio. Euro Marktwert, Quelle: transfermarkt.at) bereits vor zwei Jahren in der Europa-League-Gruppenphase. Das Endresultat mit dem Gesamt-Score von 1:6 war dabei weniger erfreulich für Kapitän Hierländer & Co.! Das Heimspiel ging mit 1:4 verloren, in Eindhoven setzte es eine 0:2-Niederlage.

Doch inzwischen hat sich das Team von Cheftrainer Christian Ilzer weiterentwickelt. Sollten die Steirer diesmal das Duell für sich entscheiden, stünde noch das Play-off zwischen ihnen und der Gruppenphase der Königsklasse.

Scheiden die „Blackys“ in der 3. Qualirunde aus, haben sie einen Platz in der Gruppenphase der Europa League sicher. Das allfällige Play-off wird am 7. August ausgelost, Spieltermine sind der 22./23. bzw. der 29./30. August.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">Das Los ist gezogen! Wir bekommen es in der dritten Qualifikationsrunde zur <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague?ref_src=twsrc%5Etfw">@ChampionsLeague</a> Gruppenphase mit <a href="https://twitter.com/PSV?ref_src=twsrc%5Etfw">@PSV</a> zu tun! Zuerst gastieren wir in den Niederlanden, das Rückspiel steigt in Graz. 🇪🇺 <a href="https://twitter.com/hashtag/sturmgraz?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#sturmgraz</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UCLdraw?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCLdraw</a> <a href="https://t.co/EXaAsrulSE">pic.twitter.com/EXaAsrulSE</a></p>— SK Sturm Graz (@SKSturm) <a href="https://twitter.com/SKSturm/status/1683421771830112256?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2023</a></blockquote>

