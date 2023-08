Historisches in der Europacup-Geschichte: KÍ Klaksvík qualifiziert sich als erstes Team von den Färöern für die Gruppenphase eines Europapokals. Zum Helden auf den Schafsinseln wird Torhüter Jonatan Johansson, der noch im April als Verteidiger spielte und Elektriker ist. Der Traum von der Champions League lebt! Zumal im heutigen Hinspiel in der 3. Runde Molde FK, der Jugendklub von Erling Haaland, mit 2:1 besiegt wurde. Nächsten Dienstag, 15. August, findet das Rückspiel in Norwegen statt (Ankick: 19 Uhr). Der färöerische Meister um den norwegischen Coach Magne Hoseth wittert seine historische Chance.

Geballte skandinavische Urgewalt, die raus muss: Jonatan Johansson, der Elfmeter-Held in Runde 2 des Faröer-Klubs gegen den schwedischen Meister.

Vom Verteidiger zum Torhüter - nun ein Held

Der KÍ Klaksvík, vollständiger Name Klaksvíkar Ítróttarfelag („Klaksvíker Sportverein“) ist einer der erfolgreichsten färöischen Fußballclubs, bei den Damen der erfolgreichste Verein.

Bei den Männern spielen Halbprofis, sie sind Studenten und Schreiner, und der Flügelspieler Arni Frederiksberg, der im Rückspiel in Schweden zweimal traf, ist CEO einer Firma in der Fischindustrie. Jonathan Johansson ist Elektriker. Und seit vergangenem Mittwoch ein Fußball-Held auf den Färöern, der hernach meinte: „Das ist so verdammt surreal." Nach Siegen gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest und auch den schwedischen Titelträger BK Häcken träumt das 5000-Einwohner-Städtchen Klaksvík von der Champions League.

Nie zuvor hatte es ein Klub von den Schafsinseln in die 3. Runde der Qualifikation zur Königsklasse geschafft. Seit dem Elfmeter-Krimi in Schweden hat Klaksvík mindestens die Teilnahme an der Gruppenphase der UEFA-Europa Conference League sicher. Auch das ist eine Premiere für einen Klub von den Färöern.

Der 31-jährige schwedische Schlussmann: "Das ist das Größte, was dem Verein passiert ist. Und bei weitem das Größte, was mir passiert ist." In einer Mannschaft voller unwahrscheinlicher Helden war Johansson noch mit Abstand der unwahrscheinlichste gewesen.

„Es ist, als wäre ich noch im Urlaub. Der beste Urlaub der Welt"

Johansson hat als Torhüter in Norwegen und seiner Heimat Schweden gespielt. 2022 hatte er seine Karriere eigentlich schon beendet, ehe er dieses Jahr im April "just for fun" noch einmal in Majorstuen, 5. norwegische Liga, anheuerte. Als Innenverteidiger, da er auch ein guter Fußballer ist.

Im Juni, als der hauptberufliche Elektriker Urlaub auf der griechischen Insel Rhodos machte, bekam er einen überraschenden Anruf. Am anderen Ende war Magne Hoseth, Ex-Nationalspieler Norwegens, der heute KÍ Klaksvík (ursprünglich wurde KÍ am 24. August 1904 in der Stadt Klaksvík als Tennisclub gegründet) trainiert.

Dem Trainer waren die Torhüter ausgegangen. Er und Johansson hatten vor einigen Jahren zusammen in Norwegen gespielt, als Hoseth im Herbst seiner Spielerkarriere war und Johansson Torhüter und Elektriker zugleich. Hoseth fragte, ob Jonathan sich das vorstellen könne, Fußball auf einer Insel zu spielen, auf der es mehr Schafe als Menschen gibt. Als Halbprofi, mit der Aussicht auf Einsätze in der Champions-League-Qualifikation. Johansson sagte "Ja".

"Es hätte durchaus etwas exotischer sein können"

Der "alte Schwede" kam, sah...und hielt! Blieb gegen Ferencvaros in beiden Spielen (0:0/3:0) ohne Gegentor. Gegen Häcken parierte er im Elfmeterschießen den letzten Versuch des Klubs aus seinem Heimatland und versetzte die 100 mitgereisten Fans in Ekstase. Und meinte hernach: „Es ist, als wäre ich noch im Urlaub. Der beste Urlaub der Welt."