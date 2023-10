Nach dem 2:0-Auswärtscoup bei Benfica Lissabon stach Österreichs Fußball-Flaggschiff FC Salzburg als Spitzenreiter "in See", respektive die 2. "Turn" in der UEFA-Champions League-Gruppe D, um gegen das spanische Top-Team Real Sociedad San Sebastian (bisher erst eine Saison-Niederlage, auswärts bei Real Madrid 2:1) die Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Die Basken kamen enorm effizient und taktisch abgeklärt gegen die jungen Roten Bullen zum 2:0-Auswärtssieg und führen nun mit Inter Mailand (1:0 vs. Benfica) die Tabelle an (je 4 Punkte), die Salzburger als Dritter dahinter (3). Nachfolgend STATEMENTS!

"Mich hat auch überrascht, dass wir heute nicht in unser typisches Spiel gelangt sind“

Gerhard Struber (Cheftrainer FC Salzburg)

…über die Gründe der Niederlage: „Wir haben einfach die Basics nicht auf den Platz bringen können. Das hat den Gegner stärker und stärker gemacht. Wir waren im Ballbesitz nicht zielstrebig, haben zu lange gebraucht ins letzte Drittel einzudringen und das hat dem Gegner Mut gegeben. Mich hat auch überrascht, dass wir heute nicht in unser typisches Spiel gelangt sind.“

…über die Szenen, die in der Pause der Mannschaft gezeigt wurden: „Natürlich hat es eine inhaltliche Thematik gegeben. Aber noch viel mehr hat uns die Intensität und die Aggressivität gefehlt, die uns auszeichnet. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel viel mehr in unsere Hand kriegen können, weil wir viel mehr unseren typischen Stil gesehen haben.“

„Ja, das war Hand. Der Schiedsrichter hat es nicht gegeben"

…über den zurückgenommenen Elfmeterpfiff: „Es gibt den Kontakt. Es war schon ein Ziehen und Reißen. Aber das ist nicht das große Thema hier. Da kann man bis in den Sankt Nimmerleinstag diskutieren.“

…über das mögliche Handspiel in der 76. Minute: „Ja, das war Hand. Der Schiedsrichter hat es nicht gegeben. Aus meiner Sicht kann man das geben.“

"Das ist ein Learning"

Alexander Schlager (Tormann FC Salzburg):

…über die ersten 45 Minuten: „Wir haben einfach nicht mutig genug gespielt, weder mit dem Ball noch gegen den Ball. Dann bekommst du gegen eine Mannschaft, die so eine Ruhe hat, direkt die Rechnung präsentiert. Das ist ein Learning, wir sind in der 2. Halbzeit direkt ganz anders rausgekommen. Das nehmen wir mit.“

…über zwei leichte Gegentore: „Es waren zwei schwierige Situationen. Ich muss es mir selbst erst anschauen, im Spiel ging das so schnell. Es war eine Fehlerkette. Wenn du das gegen so einen Gegner kriegst, ist das nicht angenehm.“

…über die Steigerung in der 2. Halbzeit: „Wir sind viel mutiger aufgetreten und haben mit viel mehr Überzeugung gespielt, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Es ging nur darum, die Intensität ins Spiel zu kriegen.“

"Wir waren immer zu spät am Ball"

Samson Baidoo (Innenverteidiger FC Salzburg, Foto):

…auf die Frage, was gefehlt hat: „Man hat gesehen, dass sie eine große Qualität haben. Die Intensität war nicht da, die Aggressivität. Wir waren immer zu spät am Ball. Dann war zu viel Platz. Es war keine gute 1. Halbzeit.“

…auf die Frage, was in Halbzeit 2 anders lief: „Die hat auf jeden Fall anders ausgeschaut. Man hat gesehen, dass wir mehr Zugriff hatten und aggressiv waren.“

…über den Gegner: „Man merkt, dass sie viel Qualität haben, vorne hinten und im Mittelfeld. Da kann man sich sowieso beweisen. Wie man gesehen hat, das war eine spielstarke Mannschaft“

…auf die Frage, ob er schon ein Champions League-Routinier ist: „Routiniert jetzt nicht. Jedes Spiel ist etwas Besonderes. Da freut man sich auf mehr drauf.“

…auf die Frage, wie er die Mitteilung aufgenommen hat, von der Bank zu kommen: „Es ist ein Zeichen, dass ich ein Teil der Mannschaft bin und auch helfen kann.“

Nachdem Roko Šimić gegen Real Sociedad-Schlussmann Alejandro Remiro in dieser Szene zu Fall kam (49.), entschied der polnische Referee Bartosz Frankowski zunächt auf Strafstoß und der Salzburger Stürmer legte sich auch den Ball schon zurecht. Doch dann schritten der Pole Tomasz Kwiatkowski und sein assistierender Landsmann Piotr Lasyk als VAR ein und wurde der Elfmeter zurück genommen.

"Auf die Spieler, die ihn gezogen haben, hat er gar nicht geschaut"

Ligaportal fragte bei Samson Baidoo nach: Samson, bei dem VAR-Entscheid, keinen Elfmeter zu geben, obwohl der Schiedsrichter ja zuerst auf den Punkt gezeigt hatte, hieß es, dass Roko Šimić den Torhüter zuerst am Fuß traf und dann zu Fall kam. Doch das Ziehen zuvor von 2 Gegenspielern an Roko wurde angeblich gar nicht bewertet. Was meinst Du?

Samson Baidoo: "Ja, finde ich auch. Der Schiedsrichter hat sich nur auf die Szene mit Roko und dem Goalie konzentriert. Auf die Spieler, die ihn gezogen haben, hat er gar nicht geschaut. Aber kann man nichts machen, Schiedsrichter-Entscheidung"

"Man hat gemerkt, dass es uns ein Stück weit Energie zieht"

Bernhard Seonbuchner (Sportdirektor FC Salzburg):

…über die Gründe der Niederlage: „Die liegen auf der Hand. Die 1. Halbzeit ist nicht nach unseren Vorstellungen gelaufen.“

…über die 1. Halbzeit: „Das 1:0 ist sicherlich sehr überraschend gekommen. Man hat gemerkt, dass es uns ein Stück weit Energie zieht. Der Gegner war eiskalt, auch beim zweiten Tor. Wenn man dort die Entstehung anschaut, haben wir eigentlich die mögliche Torchance.“

…über die Steigerung in der 2. Hälfte: „Die Mannschaft hat viel mehr unser Spiel gespielt und unser wahres Gesicht gezeigt. Das ist trotz der Niederlage wichtig für die Mannschaft, zu sehen, dass man competitive ist, auch gegen so eine Mannschaft. Auf der anderen Seite ist es ärgerlich, weil es ein Stück weit an uns gelegen hat, dass wir mit 0:2 vom Platz gehen. Dann ist es auch so in der Champions League, dass uns eine gute Halbzeit nicht zurück ins Spiel bringt und wir als Verlierer vom Platz gehen.“

…über die strittigen Schiedsrichterentscheidungen: „Das sind natürlich strittige Entscheidungen. Ich finde aber, dass der Schiedsrichter heute einen guten Job gemacht hat. Beim ersten Strafstoß, den er nicht gegeben hat, hat er sehr genau geschaut. Da glaube ich, dass man den tatsächlich nicht geben muss. Über das mögliche Handspiel: da hat jeder gesehen, dass es Hand war.

Ich habe nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter gesprochen und da war die klare Aussage, wenn der Ball vom Mitspieler kommt und die Bewegung der Hand nicht klar zum Ball geht, wird das auch kein Elfmeter sein. Damit war das richtig entschieden. Am Ende waren es da und dort enge Entscheidungen, die nicht zu unseren Gunsten ausgefallen sind, wie das ganze Spiel.“

…über die Learnings der ersten beiden Spiele in der CL: „Es ist wichtig, dass wir bei uns sind und unsere Energie auf den Platz bringen. Man hat gesehen, dass das nicht selbstverständlich ist. Gegen Benfica ist uns das von Beginn an gut gelungen, dann stehts am Ende 2:0 für uns. Heute ist uns das nicht gut gelungen, dann steht es 2:0 für den Gegner. Wir sehen, dass wir sehr viel selbst in der Hand haben und uns in einer spannenden Gruppe befinden“

"Es ist nicht normal für Real Sociedad, Champions League zu spielen"

Jonathan Soriano (TV-Experte):

…über seine Zeit beim FC Salzburg: „Ich kann Salzburg nie vergessen. Salzburg ist Teil meines Lebens. Mein bester Moment als Fußballer war in Salzburg. Alle Menschen, die ich im Fußball treffe, sprechen mich auf meine Zeit dort an, nicht auf meine Zeit bei Barcelona oder bei anderen Mannschaften.“



…über den Makel, nie mit Salzburg Champions League gespielt zu haben: „Das ist mein schwächster Moment. Es ist die einzige Sache, von der ich sagen kann: schlecht, ich habe nie mit Salzburg in der Champions League gespielt.“

…über Real Sociedad: „Sie sind eine richtig gute Mannschaft. Sie sind vorne besser als hinten. Die Verteidiger sind gut, aber ihre Offensivspieler sind besser. Es ist auch für sie eine Chance, Champions League zu spielen. Es ist ein Geschenk. Es ist nicht normal für Real Sociedad, Champions League zu spielen.“

"Das regt ein Stück weit zum Denken an"

Stephan Reiter (Geschäftsführer FC Salzburg) über nicht ausverkauftes Stadion: „Wir haben für die Champions League Gruppenphase faire Preise angeboten. Es fehlt vielleicht dieser vermeintlich ganz große Gegner. Da fehlte der La Liga Champions League-Finalist der letzten Jahre. Es sind heute noch einige tausend Karten verkauft worden. Es ist knapp ausverkauft, aber ausverkauft ist es nicht. Das ist ärgerlich. Das regt ein Stück weit zum Denken an.“

Champions League Gruppe D, 2. Spieltag

Dienstag, 03.10.2023, 18:45 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 28.227 ; SR: Bartosz Frankowski/Polen

FC Salzburg vs. Real Sociedad de Fútbol 0:2 (0:2)

Zum SPIELBERICHT: FC Salzburg vs. Real Sociedad 0:2 - Basken zu abgezockt für Rote Bullen

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER!

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und Herbert Pumann/Ligaportal

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty