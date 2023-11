Die wichtigsten Stimmen zu den Dienstagsspielen des 4. Spieltags der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria. Inklusive Ausblick von Trainer Gerhard Struber und Marko Arnautovic auf das Mittwoch-Match FC Salzburg vs. Inter Mailand (ab 21 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Und Sky-Experte Lothar Matthäus äußert sich zur verbalen Auseinandersetzung mit FC Bayern München-Coach Thomas Tuchel.

Wie im ersten Heimspiel dieser Champions League-Saison gegen Real Sociedad wird auch die zweite Partie gegen Inter Mailand in Wals-Siezenheim ausverkauft sein.

„Jeder ist richtig hungrig auf das Spiel“

Gerhard Struber (Trainer Red Bull Salzburg):

…über seinen Abend vor dem Champions-League-Kracher gegen Inter Mailand: „Ich genieße den Abend mit Freunden und gleichzeitig sind wir natürlich alle ein bisschen im Champions-League-Fieber.“



…über die Vorbereitung für das Inter-Spiel: „Natürlich haben wir nochmal im Detail die Dinge besprochen, die uns gegen Mailand eine gute Performance gebracht haben. Da sind wir in die Details ganz tief reingegangen, haben mit den Jungs noch einmal alles durchgesprochen und am Trainingsplatz versucht, die Dinge umzusetzen. Natürlich spürt man die Vorfreude, den Fokus, die Konzentration der Jungs. Jeder ist richtig hungrig auf das Spiel.“

„Wir freuen uns alle sehr, dass Fernando tatsächlich bereitsteht und fit zurück ist"

…über die Personalsituation: „Wir freuen uns alle sehr, dass Fernando tatsächlich bereitsteht und fit zurück ist. Oumar Solet hat leider Gottes das Abschlusstraining nicht mitmachen können. Da schauen wir einmal, ob sich da kurzfristig etwas ausgeht. Das ist aus der heutigen Sicht noch ein bisschen fragwürdig. Die anderen sind richtig hungrig und scharf darauf, Inter richtig vor Probleme zu stellen. Das ist unser großer Auftrag.“



…über Systemveränderungen und die teilweise Abkehr von der „Raute“: „Es ist schon wichtig, dass wir flexibel und variabel sind in unserer Systematik. Es ist nicht einfach, innerhalb der englischen Runden systemisch Dinge umzubauen. Es war in dem Auswärtsspiel gegen Inter aber einfach notwendig, an der einen oder anderen Schraube zu drehen. Wir wollen auch jetzt wieder ein bisschen Veränderung reinbringen, um ein Stück weit unberechenbar zu bleiben für so einen großen Gegner.“

„Wir hätten uns alle gewünscht, dass er sein Comeback noch ein bisschen hinausschiebt"

…über Marko Arnautovic: „Wir hätten uns alle gewünscht, dass er sein Comeback noch ein bisschen hinausschiebt. Mich freut es auf der anderen Seite für das österreichische Nationalteam, dass er wieder zurück ist. Er hat eine unglaubliche physische Power, gepaart mit einer fantastischen Technik und dem Riecher, um in den wichtigen Momenten torgefährlich zu werden. Er bringt das gesamte Paket mit und ist sehr zu kontrollieren und zu verteidigen.“

„Bin noch nicht ganz auf dem Level der Mannschaft“

Marko Arnautovic (Spieler Inter Mailand):

…vor dem Aufeinandertreffen in der Champions League mit RB Salzburg: „Es ist ein schönes Gefühl für mich, wieder zuhause zu sein. Ich freue mich auf das Spiel, wir haben sehr viel Bock darauf. Wir sind auf alles eingestellt. Wir wissen ganz genau, wer Salzburg ist, was Salzburg kann. Es ist eine sehr junge, sehr gefährliche Mannschaft. Sie haben alle Qualitäten, aber das haben wir natürlich auch. Wir gehen in das Spiel, um das Spiel zu gewinnen.“



…ob er sich selbst gegen Salzburg von Beginn an aufstellen würde: „Nein, würde ich nicht. Es ist einfach so, dass ich ein paar Trainings mit der Mannschaft mitgemacht habe, aber noch nicht ganz auf dem Level von der Mannschaft bin. Ich bin fast dort und der Trainer wollte mich mitnehmen und dabeihaben. Ich bin dabei und einsatzbereit. Wenn ich meine Minuten bekomme, werde ich natürlich alles geben.“

"Mit der Mannschaft war es heute richtig geil zu spielen"

Karim Adeyemi (Spieler Borussia Dortmund) nach dem 2:0-Heimsieg vs. Newcastle United: „Es war heute ein sehr gutes Spiel von uns allen. Wir waren richtig hartnäckig, wollten immer den Ball haben, sehr aggressiv, haben vorne auch Chancen kreiert und deswegen auch sehr verdient gewonnen. Fußball macht einfach Spaß. Mit der Mannschaft war es heute richtig geil zu spielen.“

Niclas Füllkrug (1:0-Torschütze Borussia Dortmund): „Jedes Spiel muss separat betrachtet werden. Wir haben uns heute auf das Spiel so vorbereitet, wie wir es ohnehin gemacht hätten. Natürlich mussten wir eine kleine Reaktion zeigen. Wir mussten anders auftreten als in dem Spiel gegen Bayern, weil das Auftreten dort allgemein einfach schlecht war. Das hat der Trainer natürlich eingefordert. Wir haben ein, zwei Sachen anders gemacht, sind viel besser angelaufen. Wir hatten auch viel mehr Geduld im Anlaufen, sind nicht immer herausgestürmt. So hat es jeder Gegner schwer gegen uns.“

„Wollten heute etwas zurückgeben an die Fans“

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund):

…nach dem Spiel: „Newcastle hat jetzt in den letzten 13 Spielen nur zwei Niederlagen und die waren beide gegen uns. Wir haben es zwei Mal geschafft, die Null zu verteidigen gegen Newcastle, die sehr gefährlich sind, tolle Abläufe haben in der Offensive und den Gegner mit Positionswechseln immer wieder vor Aufgaben stellen. Ich glaube, dass wir heute gezeigt haben, dass wir es nicht nur einmal können. Das ist was wir uns vorgenommen haben, besonders nach dem enttäuschenden Abend am Samstag gegen die Bayern. Ich finde, dass wir heute eine tolle Mannschaftsleistung gesehen haben, eine tolle Einzelleistung von den Jungs und einen hochverdienten Sieg.“



…über die Verarbeitung der 0:4-Niederlage gegen die Bayern: „Wir sind nach der Enttäuschung sehr ehrlich miteinander umgegangen. Die Jungs haben nicht angefangen, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Es geht dann immer darum, den Arm zu heben und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir wollten heute etwas zurückgeben an die Fans. Wir wussten, dass heute der Funke von uns auf die Tribüne überspringen muss. Wir haben das heute von der ersten Sekunde an gezeigt. Heute haben wir es, im Gegensatz zum Hinspiel, auch geschafft, die Umschaltmomente zu nutzen und da gefährlich zu sein.“



…über Karim Adeyemi: „Karim hat heute gezeigt, wie er bei uns in den letzten Wochen trainiert hat. Er konnte das, was er sich im Training hart erarbeitet hat, leider nicht so in den Spielen umsetzen. Heute hat er seine Chance verdient und genutzt. Er hat eine sehr wichtige Aktion für uns gehabt und ein tolles Spiel gezeigt.“

"Ich glaube, dass ‚Sabi‘ sich heute sehr wohl gefühlt hat auf dem Platz"

Sebastian Kehl (Sportdirektor Borussia Dortmund) nach dem Spiel über Marcel Sabitzer: „Weil er ein sehr erfahrener Spieler ist, ein cleverer Spieler ist. Es hat heute im Mittelfeld sehr gut funktioniert, es war eine unglaubliche Kompaktheit da. Ich glaube, dass ‚Sabi‘ sich heute sehr wohl gefühlt hat auf dem Platz.“



Nick Pope (Spieler Newcastle United): „Es sind noch zwei Spiele in dieser Gruppe zu absolvieren. Es ist noch nichts entschieden und wir geben weiterhin alles. Für uns ist noch einiges möglich.“



Eddie Howe (Trainer Newcastle United): „Es ist für uns am Ende ein enttäuschender Abend. Wir müssen das Spiel jetzt gut analysieren. Die Spieler haben wirklich alles gegeben, aber es fehlen derzeit leider einige Akteure verletzungsbedingt. Wir mussten heute auch Umstellungen vollziehen, die wir so nicht unbedingt haben wollten. Aber so ist das eben.“

„Zum Glück sind wir nur 1:0 hinten gewesen in der Halbzeit“

Aleksandar Dragović (Spieler Roter Stern Belgrad) nach der 1:2-Heimniederlage gegen RB Leipzig: „Über 90 Minuten haben wir es verdient, zu verlieren. In der ersten Hälfte hätte es 4:0 stehen können für Leipzig. Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen. Wir wollten sie unter Druck setzen mit Pressing, aber sind gar nicht ins Pressing gekommen. Auch im Ballbesitz haben wir kaum Ballstafetten gehabt. Zum Glück sind wir nur 1:0 hinten gewesen in der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hätten wir mit Glück das 1:1 machen können, oder am Ende das 2:2. Über 90 Minuten haben wir aber verdient verloren.“



Emil Forsberg (Spieler RB Leipzig): „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir waren sauber, haben gute Lösungen gefunden, haben immer nach vorne gespielt. Wir müssen dabei aber ein bis zwei Tore machen, ich muss eines machen. Dann sieht es natürlich ganz anders aus. Wir haben aber auch gegen einen Gegner gespielt, der uns unter Druck gesetzt hat und es gut gemacht hat, die Fans mitgenommen hat. Wir waren teilweise zu unsauber in manchen Situationen, wo es ein bisschen mehr Ruhe braucht im Ballbesitz. Das müssen wir ein bisschen besser machen.“



Rafael Leão (AC Mailand) nach dem 2:1-Heimsieg über Paris SG: „Heute hat die ganze Mannschaft performt. Wir haben alle gezeigt, wer wir sind und wofür wir stehen, zuhause im San Siro. Ich habe keine Worte dafür. Ich bin einfach nur stolz und glücklich, dass wir heute unglaubliche Arbeit geleistet haben. Dieser Sieg war unglaublich wichtig und gibt uns sehr viel Selbstvertrauen.“

"Er ist ein brillanter Spieler, ein brillanter Typ"

Jack Grealish (Spieler Manchester City) nach dem 3:0-Heimsieg über Young Boys Bern über die Torbilanz von Erling Haaland: „Das ist ganz okay. Er ist ein brillanter Spieler, ein brillanter Typ. Er ist wirklich ein bescheidener Kerl, passt super in die Kabine. Es macht richtig Spaß, mit ihm zu spielen. Ich freue mich sehr für ihn. Vor seinem zweiten Tor dachte ich, er spielt zu mir. Zum Glück hat er ihn dann ins Kreuzeck gelegt.“



Lothar Matthäus (Sky Experte):

…nach dem Spiel AC Mailand – PSG über den AC Mailand: „Wenn sie heute verloren hätten, wären sie weg gewesen, das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt sind die aber wieder im Rennen. Das war ein wichtiger Schritt nach den letzten Spielen, nicht nur in der Champions League. Sie hatten keine Erfolgserlebnisse. Sie haben aber auf einmal an sich geglaubt. Sie hatten nichts mehr zu verlieren, sie mussten gewinnen. Ich glaube, dass sie die richtige Ansprache gehabt haben und die richtige Bühne. Der Sieg war gar nicht unverdient heute.“

„Ich habe Thomas Tuchel kein einziges Mal beleidigt"

…über die Auseinandersetzung mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel: „Ich habe Thomas Tuchel kein einziges Mal beleidigt. Ich habe nur gesagt, dass ich keine Fortschritte sehe, seitdem er das Amt übernommen hat und habe die Ergebnisse in dieser Kolumne angesprochen. Sie haben das Optimum in der Champions League herausgeholt, in der Bundesliga zwei Unentschieden, aber bei Bayern München geht es nicht allein um Ergebnisse, sondern auch um die Art und Weise. Wie man zum Beispiel bei Galatasaray Istanbul über 70 Minuten im Endeffekt die unterlegene Mannschaft war, wie man gegen Mainz 05 zwölf Großchancen zugelassen hat. In Kopenhagen hat man nicht überragend gespielt, in Mönchengladbach hat man nicht überragend gespielt, aber die Ergebnisse stimmen. Das ist aber nicht, was wir erwarten. Wir erwarten solche Spiele wie am letzten Samstag in Dortmund.

Da hat Bayern München ja performt ohne Ende, das beste Saisonspiel, das habe ich auch gesagt nach dem Spiel. Thomas hat aber, glaube ich, sehr viel Kritik, gerade nach der Niederlage im DFB-Pokal gegen Saarbrücken, bekommen und das hat er dann alles in ein Paket gepackt und dieses Paket hat seinen Absender gehabt, aber meine Adresse. Deswegen habe ich es ein bisschen mehr abbekommen als andere, die ihn im Endeffekt vielleicht sogar mehr kritisiert haben. Mir fehlt einfach noch die Konstanz in den Topleistungen, die wir, auch aufgrund des vorhandenen Spielermaterials, von Bayern München erwarten. Alles, was ich dazu gesagt habe, sind ja Fakten.

Ich habe nichts erfunden, was wir nicht sehen, sondern was wir sehen, das geben wir weiter und das ist unser Job als Experten. Das Thema ist wirklich durch. Man hat gesehen, dass er im Tunnel war, das war er vor dem Spiel schon. Samstag war er voll unter Feuer und von dieser Seite her ist das Thema erledigt. Das gehört auch ein bisschen dazu, mit ein bisschen mehr Respekt vielleicht, voneinander und zueinander.

"Haaland hat aber über das ganze Jahr besser performt als Messi.“

…über die Vergabe des Ballon d’Or: „Messi hat ein Monat lang eine überragende WM gespielt. Sie hätten ihm so einen ganz großen Ballon d’Or geben können für sein Lebenswerk. Da hätte ich gar nichts dagegen gehabt, ich bin ein Fan von Messi! Aber wenn ich sehe, was Haaland mit Manchester City nicht nur gewonnen hat, sondern wie viele Tore er auch geschossen hat – wichtige Tore, schöne Tore, viele Tore, und zwar über das ganze Jahr. Für mich ist es eine Bewertung über zwölf Monate, nicht über das, was Messi bei der Weltmeisterschaft geleistet hat. Das war überragend. Haaland hat aber über das ganze Jahr besser performt als Messi.“

„Das hat sich auch in Mailand bestätigt, dass genau diese Flexibilität und der Mut, etwas zu verändern, etwas gebracht hat"

Julian Baumgartlinger (Sky Experte):

…nach dem Spiel AC Mailand – PSG: „Der Durchbruch ist einerseits für Mailand sehr wichtig und macht die Gruppe sperrangelweit offen. Es ist eigentlich eine Traumkonstellation in dieser ‚Todesgruppe‘.“



…nach dem Spiel Borussia Dortmund – Newcastle United: „Es war nicht zu hundert Prozent das, was man erwarten konnte. Man muss Dortmund zugutehalten, dass sie mit ihrer Art und Weise dem Gegner die Schneid abgekauft haben. Sie wollten heute, wie man auch beim Tor gesehen hat. Das kann auf diesem Niveau manchmal den Unterschied ausmachen.“



…nach dem Spiel Schachtar Donezk - FC Barcelona: „Vor dem Spiel war ich noch überzeugt davon, dass sie die individuelle Qualität haben. Scheinbar gibt es da aber doch noch das eine oder andere größere Problem, dass sie das Ganze aktuell nicht konstant auf den Platz bringen.“



…über die taktischen Umstellungen bei Salzburg unter Struber: „Das hat sich auch in Mailand bestätigt, dass genau diese Flexibilität und der Mut, etwas zu verändern, etwas gebracht hat. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man sich das als Stärke aneignet und alles raushaut.

