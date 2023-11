Die BVB-Spieler feiern den Sieg gegen Newcastle

Borussia Dortmund kann mit einem Sieg beim AC Mailand am 28. November vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreichen - allerdings ist die Lage in der Gruppe F durch den Erfolg von Milan gegen Paris St. Germain (2:1) sehr kompliziert geworden.

Der BVB ist in der wohl am stärksten besetzten Gruppe nach vier Spielen mit sieben Punkten Tabellenführer. Durch einen Sieg in Mailand könnte Newcastle United (4) nicht mehr vorbeiziehen, weil der BVB den direkten Vergleich gewonnen (1:0/2:0) hat. Zugleich wären die Italiener entscheidend distanziert, einer der ersten beiden Plätze wäre dem BVB sicher.

Verlieren sollte dieser allerdings tunlichst nicht: Dann hätten die Dortmunder am 13. Dezember ein Endspiel gegen Paris St. Germain und könnten sogar noch Gruppenletzter werden.

