Dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München bleibt das Verletzungspech treu. Super-Talent Jamal Musiala humpelte im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul - jetzt im Ligaportal-Liveticker - noch vor der Halbzeitpause verletzt vom Platz. Für den 20-Jährigen, der offenbar Oberschenkelprobleme hatte, kam in der 40. Minute Routinier Thomas Müller.

Verletzt raus: Jamal Musiala

Foto: AFP/SID/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Ausfall Musiala droht auch für DFB-Testländerspiel in Wien gegen Österreich

Musiala droht damit für das Ligaspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Ligaportal-Liveticker) auszufallen. Auch die Länderspiele der Nationalmannschaft am 18. November in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich könnten in Gefahr sein.

© 2023 SID