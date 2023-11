Der FC Salzburg ging im letzten Kräftemessen mit den "Nerazzurri" in Mailand mit 1:2 knapp als Verlierer vom Platz - heute sollte gegen den Vorjahres-Finalisten die Retourkutsche gelingen. Sowohl das Struber-Team, als auch Inter unter Trainer Simone Inzaghi lachen in ihren Ligen jeweils von der Tabellenspitze. Während sich die "Bullen" in CL-Gruppe D als Dritter mit drei Zählern in Lauerstellung befanden, kämpfte Inter mit sieben Punkten um den Anschluss an Gruppen-Spitzenreiter Real Sociedad. Und wie im Hinspiel boten die Roten Bullen dem Favoriten wieder Paroli, um durch ein spätes Tor unglücklich mit 0:1 zu unterliegen.

Salzburg beginnt dynamisch und kommt zu Chancen - Inter gegen Ende der 1. Halbzeit besser

Die Mozartstädter begannen dann gewohnt druckvoll und fanden gut in die Partie hinein. Inter verteidigte in der Anfangsphase sehr tief und ließ bis auf eine Minichance von Simic in der siebten Minute kaum etwas zu. Salzburg mit mehr Spielanteilen, in der ein oder anderen Aktion aber etwas zu überhastet und das spielte dem Gegner in die Karten.

Trotz einer gefühlten Überlegenheit taten sich die Bullen im letzten Drittel schwer und je länger das Spiel dauerte, umso öfter konnte sich auch der Gegner nach vorne orientieren. Die beste Gelegenheit fanden die Mailänder in der 36. Minute nach einer Standardsituation vor – Bastoni scheiterte dabei per Kopf nur knapp.

Gegen Ende der ersten Halbzeit entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch mit vielen Mittelfeldszenen und einer TOP-Chance für Inter in Minute 41. Nach herrlicher Vorarbeit von Sanchez, war Frattesi aus gut elf Metern zur Stelle und zimmerte das Leder über das Tor. Es war die beste Phase für die Italiener und wenig später ging das Spiel dann auch torlos in die Kabinen.

Gleiches Bild in Halbzeit 2 - Inter am Ende mit dem Lucky Punch aus einem Elfmeter

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit keine echte Trendwende erkennbar. Salzburg kam hochkonzentriert aus der Kabine zurück und nahm sofort wieder das Heft in die Hand. Gloukh verzog in der 53. Minute aus aussichtsreicher Position und nur vier Minuten später scheiterte Konate aus spitzem Winkel an Keeper Sommer. Die Bullen versuchten alles, ackerten um jeden Zentimeter und kamen auch im weiteren Spielverlauf zu guten Möglichkeiten. Sommer mit einer tollen Parade gegen Dedic in Minute 66.

Arnautovic wärmte sich auf, doch kam nicht zum Einsatz

Und Inter? Die Elf von Simone Inzaghi, bei der Marko Arnautovic heute nicht zum Einsatz kam, fand lange kein Durchkommen, kam dann aber in der 78. Minute zu einer sehr guten Gelegenheit. Schlager konnte sich bei einem Abschluss aus der zweiten Reihe grandios auszeichnen. Und in der Schlussphase dann auf einmal die Italiener wieder richtig präsent und mit dem Lucky Punch in der 87. Minute.

Nach einem Handspiel von Bidstrup im Strafraum gab es folgerichtig Elfmeter. Martinez ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 1:0 für Inter Mailand. In den Schlussminuten warfen die Hausherren noch einnmal alles nach vorne - ein Tor wollte aber heute nicht gelingen und dann war es amtlich. Salzburg hat damit keine Chance mehr auf einen Aufstieg in die Playoffs. Das Resultat war heute enttäuschend, nicht aber die Leistung!

Ein später Hands-Elfmeter lässt uns hier am Ende mit leeren Händen dastehen. Extrem bitter. #SALINT #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 8, 2023

FC Salzburg – Inter Mailand 0:1 (0:0)

Mittwoch, 08.11.2023 (21:00 Uhr), Red Bull Arena (Wals-Siezenheim), SR: Serdar Gozubuyuk

Tor: 0:1 Martinez (87., Handelfmeter)

Gelbe Karten: Bisseck (27.), Calhanoglu (48.), Pavlovic (51.), Gloukh (75.)

FC Salzburg: Schlager; Dedic, Badioo, Pavlovic, Ulmer (K, Gourna Douath, 46.), Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh, Simic (Ratkov, 79.), Konaté.

Inter Mailand: Sommer; Bastoni, Acerbi, Bisseck (de Vrij 46.), Augsto, Mkhitaryan (Barella, 68.), Calhanoglu (Asllani, 60.), Frattesi, Darmian, Sanchez (Martinez, 68.), Thuram

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty.