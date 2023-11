Der FC Salzburg war in der fünften Runde der UEFA Champions League bei Real Sociedad, bereits fix für die KO-Phase qualifiziert, zu Gast. Der Aufstieg war für die Roten Bullen zwar bereits außer Reichweite, doch im Kampf um den dritten Platz und somit um die Europa League hatten die Salzburger aber die Pole-Position inne, lag man drei Punkte lvor Schlusslicht Benfica. Daran änderte sich auch nichts, gab es doch in beiden Partien jeweils ein Remis. 0:0 in San Sebastian, 3:3 in Lissabon, nachdem Benfica gegen Inter Mailand (mit Marko Arnautovic als Torschütze) bereits 3:0 zur Pause geführt hatten.

Real Sociedad beginnt dominant, FC Salzburg gefährlich aus Kontern

Die Spanier begannen im eigenen Stadion gewohnt dominant, spielten geradlinig nach vorne und ließen Salzburg in der Anfangsphase kaum Spielraum für Offensivaktionen. Keeper Alex Schlager war schnell warmgeschossen und präsentierte sich als sicherer Rückhalt.

Und praktisch aus dem Nichts kamen die Salzburger in der 15. Minute, aus einem blitzsauberen Konter, zur ganz großen Möglichkeit – Nene scheiterte aber an der Außenstange. Aufregung dann in der 25. Minute, als Dedic im Strafraum zu Fall ging. Schiedsrichter Balakin ließ aber unbeeindruckt weiterspielen.

Im weiteren Spielverlauf der Tabellensechste aus La Liga wieder sehr dominant. Sociedad konnte mit rund 70% Ballbesitz deutliche Vorteile für sich verbuchen – viele große Chancen wurden allerdings nicht notiert – die beste resultierte aus der 33. Minute, als Turrientes aus kurzer Distanz nur knapp scheiterte. Torlos ging die Partie dann auch in die Kabinen.

Salzburg im zweiten Abschnitt bemüht, aber ohne echten Zugriff

Die Mozartstädter versuchten dann zu Beginn der zweiten Halbzeit mehr Dynamik im Spiel nach vorne auf den Platz zu bekommen. Das gelang über weite Strecken auch, jedoch präsentierten sich die Hausherren defensiv sehr abgeklärt, ließen kaum etwas zu und kamen selbst nach 60. Minuten zu einer großen Möglichkeit. Schlager konnte einen Distanzschuss von Mendez nur mit höchster Mühe parieren und seine Mannschaft musste sich nur drei Minuten später erneut bei ihrem Keeper bedanken – diesmal war Schlager Sieger gegen Zakharyan.

Auch in der Schlussphase blieben die Spanier das gefährlichere Team. Salzburg versuchte sich immer wieder zu befreien, kam aber nur selten gefährlich nach vorne.

Am Ende blieb es, dank einer Weltklasseleistung von Keeper Alex Schlager, beim torlosen 0:0 und da das Paralellspiel zwischen Benfica und Inter ebenfalls 3:3 Unentschieden endete wird die Entscheidung, ob Salzburg in der Europa-League weitermachen kann noch einmal vertagt.

Es bleibt torlos. Wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand. 🤲 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 29, 2023

Real Sociedad – FC Salzburg 0:0 (0:0)

Mittwoch, 29.11.2023 (21:00 Uhr), Reale Arena (San Sebastian), Z: 36.000, SR: Mykola Balakin

Real Sociedad: Remiro; Odrizola (Traore, 74.), Elustondo (Pacheco, 46.), Zubeldia, Munoz; Mendez (Barrenetxea, 65.), Zubimendi, Turrientes; Oyarzabal (Sadiq, 80.), Cho (Kubo, 74.), Zakharyan.

FC Salzburg: Schlager; Ulmer (Baidoo, 84.), Pavlovic (Morgalla, 46.), Piatkowski, Dedic; Capaldo, Bidstrup, Gloukh (Forson, 78.), Dorgeles (Konate, 61.), Sucic, Ratkov (Simic, 61.).

Gelbe Karten: Elustondo (38.), Dedic (91.)

Spielfilm im Live-Ticker

Foto: Getty via RBS