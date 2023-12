Zum zweiten Mal in der UEFA Champions League den Achtelfinal-Aufstieg - wie vor zwei Jahren - wird der FC Salzburg zwar diesmal nicht schaffen, doch Österreichs Fußball-Flaggschiff des letzten Jahrzehnts nimmt Kurs auf zu neuen Ufern = Europa League. Vor der finalen Runde in Gruppe D liegt das Team von Trainer Gerhard Struber hinter Real Sociedad und Inter Mailand (je 11 Pkt.) auf Rang 3 mit 4 Punkten. Morgen im letzten Rennen gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon (1) ab 21 Uhr (im Ligaportal-LIVETICKER) sind die Roten Bullen in der "Pole Position". Das sind die möglichen Szenarien...

Der 20-jährige, französische Mittelfeld-Zentralspieler Lucas Gourna-Douath und die Salzburger haben es gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon Dienstagabend in Wals-Siezenheim selbst in der Hand und diese schon dran am Europa League-Ticket für das kommende Frühjahr.

Die Szenarien im Überblick:

Salzburg erreicht Platz 3 und damit die Europa League-K.O.-Phase…

bei jedem Sieg

bei jedem Remis

bei jeder Niederlage mit nur einem Tor Differenz

Benfica überholt Salzburg…

bei jedem Sieg mit zumindest zwei Toren Unterschied

Im K.O.-Runden-Playoff der UEFA Europa League würde dann der Drittplatzierte der Champions League am 15. sowie 22. Februar 2024 auf einen EL-Gruppenzweiten treffen.

Der österreichische Serienmeister hat als Tabellendritter durch den 2:0-Sieg im ersten Duell und den derzeit drei Punkten Vorsprung gegen den 38-fachen Meister Portugals die bessere Ausgangskonstellation: Kapitän Andreas Ulmer & Co. reicht jeder Sieg sowie jedes Remis um im Frühjahr fix in der Europa League dabei zu sein. Weiterer Vorteil: Da bei Punktegleichheit die Bilanz der direkten Duelle zählt, wären die Salzburger selbst bei einer Niederlage mit nur einem Tor Unterschied noch Dritter.

Dementsprechend benötigt Benfica mit Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt zumindest einen Erfolg mit zwei Toren Unterschied, um das europäische Aus abzuwenden. In diesem Fall würde Portugals Meister vom folglich ausgeglichenen direkten Duell sowie der höheren Anzahl an geschossenen Treffern profitieren.

Salzburg Zuhause noch ohne Punkt und Tor

Eine gemahde Wiesn wird es keinesfalls für die Roten Bullen, die bisher ihre vier Punkte allesamt auswärts holten und Zuhause gegen Real Sociedad (0:2) und Inter Mailand (0:1) ohne Punkt- und Tor-Erfolg geblieben sind. Ironie: Im Falle eines 0:1 würde das so bleiben, doch wäre das Team von Trainer Gerhard Struber dennoch weiter.

Benfica ging in den ersten vier Runden leer aus und holte seinen einzigen Punkt im letzten Spiel gegen Inter Mailand beim 3:3, nachdem die Portugiesen bereits 3:0 zur Pause geführt hatten.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty