Kopenhagen nach Heimsieg im Achtelfinale

Der FC Kopenhagen begleitet den FC Bayern nach dem Abschluss der Gruppe A ins Achtelfinale der Champions League. Der dänische Meister besiegte den bislang punktgleichen Konkurrenten Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0) und zog zum zweiten Mal nach der Saison 2010/2011 in die K.o.-Runde der Champions League ein.

Den entscheidenden Treffer erzielte Lukas Lerager (58.). Der Torschütze sah kurz vor dem Ende noch die Gelb-Rote Karte (90.). Die Türken blieben durch die Niederlage von Manchester United gegen den FC Bayern (0:1) auf Rang drei und spielen damit in der Europa League weiter.

Durch einen Last-Minute-Treffer von Arthur Cabral (90.+2) rettete sich auch Benfica Lissabon mit seinem deutschen Trainer Roger Schmidt in die Europa League. Der portugiesische Rekordmeister gewann im Kampf um Platz drei in der Gruppe D beim direkten Konkurrenten RB Salzburg 3:1 (2:0) und zog aufgrund der mehr erzielten Tore aus allen Gruppenspielen noch am österreichischen Serienmeister vorbei.

Als Sieger der Gruppe D überwintert Real Sociedad San Sebastian. Die Basken setzten sich nach dem 0:0 im direkten Duell mit Inter Mailand bei Punktgleichheit aufgrund der besseren Tordifferenz durch. Der FC Sevilla ist im kommenden Jahr dagegen nur noch Zuschauer. Die Andalusier unterlagen beim RC Lens 1:2 (0:0), blieben damit Vierter in der Gruppe B und verpassten auch die Chance auf die Titelverteidigung in der Europa League. Den Treffer zum Sieg für Lens erzielte Angelo Fulgini (90.+6).

Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) hatte zuvor beiden Teams umstrittene Foulelfmeter zugesprochen. Für Lens verwandelte Przemyslaw Frankowski (63.), den Ausgleich erzielte Sergio Ramos (80.) im zweiten Versuch: Den ersten wehrte Brice Samba ab, der Torhüter hatte sich allerdings von der Linie bewegt.

Bereits vor dem Gruppenfinale hatten die PSV Eindhoven als sicherer Zweiter und der FC Arsenal als uneinholbarer Erster als Teilnehmer am Achtelfinale festgestanden. Ihr Duell am letzten Vorrundenspieltag endete 1:1 (0:1).

