Enrique will den Gruppensieg

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Sieg, Gruppensieg, Achtelfinale - Trainer Luis Enrique von Paris St. Germain lässt vor dem Gruppenfinale der Champions League bei Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) keinen Zweifel an den hohen Ambitionen. "Wir wollen gewinnen, die Gruppe als Sieger beenden und ein vollkommen überzeugendes Spiel abliefern", sagte der Spanier während der Pressekonferenz am Dienstagabend.

PSG wäre mit einem Sieg sicher Gruppenerster, es droht aber bei einer Niederlage auch noch der Gang in die Europa League - der Sieger des Parallelspiels zwischen Newcastle United und dem AC Mailand würde in diesem Fall vorbeiziehen. Dem BVB genügt ein Punkt für den Gruppensieg, die Achtelfinalteilnahme hat er sicher.

Jedwede negative Gedanken blende er aus, sagte Luis Enrique: "Wir haben unser Schicksal in dieser schwierigen Gruppe in unseren Händen." Der brasilianische Innenverteidiger Marquinhos beteuerte, seine Mannschaft sei "bereit für ein großes Spiel". Das erste Duell hatte PSG 2:0 gewonnen.

