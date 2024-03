Borussia Dortmund freut sich in der Champions League auf den Kampf gegen das "kleine Monster" Atletico Madrid. "Das ist ein sehr interessantes Los und ein starker Gegner", sagte BVB-Trainer Edin Terzic nach der Viertelfinal-Auslosung am Freitag: "Atletico ist schon ein kleines Monster in K.o.-Spielen, das bezwungen werden muss."

Das Achtelfinal-Rückspiel gegen die PSV Eindhoven am Mittwoch (2:0) hat dem BVB allerdings neues Selbstvertrauen gegeben. Das "klare Ziel" in Madrid werde es sein, "ein gutes Ergebnis zu erreichen - und dann eine ähnlich magische Nacht zu erleben wie vor zwei Tagen". Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit dem früheren BVB-Profi Axel Witsel, der bei Atletico zum Stamm gehört.

Hans-Joachim Watzke nahm am UEFA-Hauptsitz in Nyon besonders positiv auf, dass die Entscheidung in Dortmund fallen wird. "Wir wollten gerne das Auswärtsspiel als erstes haben. Atletico ist ein tolles Los, aber du willst nicht im Rückspiel nach Madrid", sagte der Geschäftsführer. "Wir können damit gut leben, dass wir zuerst auswärts spielen."

Watzke wagte auch einen Blick weit nach vorne: "Es wäre eine coole Sache, noch mal gegen die Bayern in Wembley als Revanche. Aber wir müssen uns nichts vormachen, das werden schwere Spiele." Die Chance gegen Atletico bezifferte er auf 50:50.

