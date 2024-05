Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel glaubt trotz eines 2:2 (0:1) im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid weiter an den großen Traum von Wembley. "Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber die Ausgangslage ist jetzt ganz klar: Sieg in Madrid - und dann weiter nach Wembley. The Winner takes it all. Wir werden bereit sein und den Kampf annehmen. Wir werden mit allem Selbstvertrauen nach Madrid fahren. Wir müssen mutig sein", sagte Tuchel.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Foto: AFP/SID/KERSTIN JOENSSON

"...müssen eine Schippe drauflegen"

Im Rückspiel am 8. Mai im Fußball-Tempel Santiago Bernabeu muss ein Sieg der Bayern her, um die große Hoffnung auf das Endspiel am 1. Juni in London doch noch zu erfüllen - notfalls im Elfmeterschießen. Es wäre die zwölfte Final-Teilnahme. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen trug schon am Dienstagabend das rote Trikot vom Wembley-Triumph 2013 unter seinem Sakko.

Leroy Sane mit seinem ersten Pflichtspieltor seit über sechs Monaten (53.) und Toptorjäger Harry Kane per Foulelfmeter (57.) hatten den Rückstand durch Vinicius Junior (24.) gedreht. Doch der Real-Profi sorgte per Foulelfmeter noch für den Ausgleich (83.).

Zweimal sah Bayerns Innenverteidiger Min-Jae Kim, der den verletzten Matthijs de Ligt vertrat, nicht gut aus. "Er ist zweimal viel zu gierig, er will zu viel. Er hat zweimal die bessere Bahn. Er wurde zweimal von der Qualität bestraft. Da muss er jetzt durch, weiter geht's", sagte Tuchel. De Ligt dürfte seine Knieprobleme bis zum Rückspiel auskuriert haben.

"Jetzt geht es am Mittwoch zur großen Entscheidung. Es ist viel drin, wir müssen eine Schippe drauflegen", betonte der starke Konrad Laimer. Toni Kross, Dreh- und Angelpunkt bei Real, gab sich selbstbewusst: "Zur Halbzeit hätte ich das 2:2 ungern genommen. Aber es ist einigermaßen leistungsgerecht. Wir sind natürlich überzeugt, dass wir weiterkommen."

Real-Trainer Carlo Ancelotti sprach nach seiner Rückkehr nach München von einem "guten Ergebnis für das Rückspiel. Aber es ist noch nichts entschieden. Bayern hat eine hohe Qualität. Sie haben Spieler wie Musiala oder Sane, die uns weh tun können."

"...in Madrid wollen wir das Spiel drehen und gewinnen"

Vinicius Junior (Spieler Real Madrid):

…über das Remis: „Wir wollten gewinnen, aber in diesem Wettbewerb wird es sowieso schwer. Beide Mannschaften hatten heute viel Qualität. Real Madrid darf man nie abschreiben. Uns muss man immer auf der Rechnung haben. Wir haben große Vorfreude auf das Rückspiel. Wir wollen unbedingt im Bernabeu das Spiel gewinnen.“

…über sein Tor zum 1:0: „Da haben wir gezeigt, was wir können. Dieser Ball von Toni war eingespielt. Ich habe ihn gesehen und bin in die Tiefe gegangen. Ich bin sehr glücklich mit der Arbeit der Mannschaft. Beim Jubel bin ich sofort zu Toni Kroos gegangen. Dass ich heute zwei Tore erzielt habe, hat mich glücklich gemacht.“

…über die Elfmetersituation: „Es war viel Druck dabei. Wir wollten das Spiel nicht verlieren. Aber in Madrid wollen wir das Spiel drehen und gewinnen.“

"Einstecken und Austeilen ist meine Spielweise"

Konrad Laimer (Spieler FC Bayern München):

…über das Remis: „Es war ein Auf-und-ab-Spiel. Wir sind gut reingekommen, dann haben wir es nicht mehr gut gemacht. Dann sind wir wieder gut in die zweite Halbzeit reingekommen und haben es dann wieder nicht so gut gemacht. Man weiß, Real Madrid macht das Spiel immer ein bisschen langsam, um dann gefährlich zu werden. Im Großen und Ganzen war das ordentlich von uns. Nächste Woche wird das entschieden.“

…über die Qualität Real Madrids, aus dem Nichts Tore zu erzielen: „Das beschreibt die Mannschaft am besten. Das sind alles außergewöhnliche Spieler, die aus einem Moment ein Tor machen können. Wir hatten richtig viele Chancen, die aber zu unsauber gespielt wurden. Du darfst gegen diese Mannschaft nichts zulassen. Gefühlt hatten sie drei Chancen und machen zwei Tore.“

…über sein Spiel: „Einstecken und Austeilen ist meine Spielweise. Das gehört in einem Champions League Halbfinale auch dazu. Über weite Strecken hat das großen Spaß gemacht. Wir wissen was wir können und wir müssen in Madrid nochmal eine Schippe drauflegen. Ich freue mich auf nächste Woche. Wenn man im Halbfinale ist, will man auch ins Finale.“

Joshua Kimmich (Spieler FC Bayern München):

…auf die Frage, was die Bayern gezeigt hätten: „Es war eine ordentliche Partie, aber eben so, wie es gegen Real Madrid ist. Man macht zwei Fehler, man kriegt zwei Tore. Wir haben die zweite Halbzeit gewonnen, das hatten wir uns vorgenommen. Die Ausgangslage für das Rückspiel ist klar.“

…über die Umstellung nach der Halbzeitpause: „Das war absolut sinnvoll. Wir waren aber auch in der ersten Halbzeit stark, besonders in den ersten fünfzehn Minuten. Real hatte eigentlich keine Chancen, außer das Tor von Vinicius Junior. Das war in der zweiten Halbzeit auch so. Wir hatten die ein oder andere Möglichkeit. Ich glaube schon, dass wir heute den Sieg verdient hätten.“

…über den „Mythos“ Real Madrid: „Das ist absolut typisch. Wenn man den Fehler anbietet, sind sie da. Dafür ist die Qualität zu groß, die sie in den eigenen Reihen haben. Wir dürfen uns im Rückspiel keine Fehler erlauben.“

"...lustig, wie viel spekuliert wird"

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München):

…über das Bayern-Interesse an Rangnick: „Ich werde es heute nicht sagen können. Es ist ganz lustig, wie viel spekuliert wird und wie viele Namen verhandelt werden. Wichtig ist, dass wir einen guten Trainer holen. Wir sind natürlich in Gesprächen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen etwas verkünden können.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

© 2024 SID