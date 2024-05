Julian Brandt glaubt an eine riesige Chance, sollte Borussia Dortmund tatsächlich das Finale der Champions League in Wembley erreichen. "Dort ist dann alles möglich. Egal, wie der Gegner heißt. Egal, wer man selbst ist", sagte der Offensivspieler den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor dem Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain am Abend (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER).

Will nach Wembley: Julian Brandt

Also auch: Egal, ob letztendlich Bayern München oder Real Madrid am 1. Juni in London warten würde. Das Hinspiel in München endete 2:2. Zunächst aber muss der BVB im Pariser Prinzenpark sein dünnes 1:0 aus dem Hinspiel verteidigen: "Wenn wir so kurz davor sind, dann wollen wir jetzt auch das große Ganze", betonte Brandt. "Da spreche ich noch nicht vom Titel. Sondern wir wollen das Finale in Wembley miterleben."

Der 28-Jährige ist aus der Dortmunder Startelf derzeit nicht wegzudenken, er ist ein Führungsspieler, auch wenn er "nicht so lautstark auftrete, wie das ein Mats Hummels macht. Ich bin auch nicht derjenige, der durch seine Robustheit auffällt." Das Wichtigste sei, "dass man Leistung bringt, Bälle nicht verliert, immer anspielbar ist. Das gelingt mir in der Champions League diese Saison sehr gut."

Die Sehnsucht nach einem Titel allerdings ist groß, bisher hat Brandt in Dortmund den Supercup gewonnen - und einen DFB-Pokal während der Corona-Pandemie. "Ich möchte etwas Großes mit diesem Klub gewinnen, das steht auf meiner Bucket List", sagte er. Die Meisterschaft hat der BVB in der vergangenen Saison am letzten Spieltag verspielt, nun könnte es der größte Titel im europäischen Vereinsfußball werden.

