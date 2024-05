Kapitän Manuel Neuer geht das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) mit dem FC Bayern München bei Real Madrid mit einer großen Portion Zuversicht an. "Ich bin nicht mit Angst angereist, wir sind sehr selbstbewusst", versicherte der 38-jährige Torwart am Dienstagabend in der spanischen Hauptstadt.

Neuer beim Abschlusstraining in München

Foto: AFP/SID/ALEXANDRA BEIER

Das Estadio Santiago Bernabeu nannte Neuer nach der Platzbegehung vor Ort "imposant. Es hat was Besonderes, was Historisches. Es gibt kaum ein Stadion in Europa und auf der Welt, wo es schöner ist für einen kleinen Jungen, da später mal spielen zu dürfen. Wir sind froh, dass wir da spielen dürfen."

80.000 heißblütige Fans sollen es am Mittwoch in einen Hexenkessel verwandeln. "Du musst bei dir bleiben und brauchst ein gewisses Maß an Selbstvertrauen und Vertrauen in die Spieler neben dir", sagte der Bernabeu-erfahrene Neuer.

Und sonst? "Man darf nicht erstarren oder erschrecken - und muss das, was auf einen einprasselt, das Gefühl von Druck, in etwas Positives umzumünzen. Wenn wir das schaffen, sind wir auf jeden Fall ein Kandidat fürs Finale."

