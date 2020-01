Details Donnerstag, 30. Januar 2020 11:55

Der Hype um Erling Haaland geht weiter. Vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bietet bwin spezielle Sportwetten auf den norwegischen "Wunderstürmer" an. Sollte er beispielsweise mehr Tore als der Aufsteiger in dem Spiel erzielen, zahlt bwin 22 Euro für zehn Euro Einsatz zurück. Jetzt Fußballreise buchen!

Haaland hat in zwei Spielen fünf Tore geschossen

Im Kampf um die Torjägerkrone werden ihm allerdings keine Chancen mehr eingeräumt, obwohl er in seinen ersten beiden Bundesligaspielen fünf Treffer als Joker erzielte. Haaland steht bei einer Quote von 1010:10. Favorit ist der Münchner Robert Lewandowski (21 Tore/15:10) vor dem Leipziger Timo Werner (20/26:10).

SID

