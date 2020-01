Beierlorzer vor Bayern-Partie: "Wir wollen das Spiel nicht wegschenken"

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 12:50

Trainer Achim Beierlorzer vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 sieht die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Rekordmeister Bayern München als "Bonusspiel, weil wir gegen die aktuell beste deutsche Mannschaft" spielen: "Wir wollen das Spiel nicht wegschenken. Aber wenn alles normal läuft, wird das wohl für Bayern laufen." Jetzt Fußballreise buchen!

Achim Beierlorzer freut sich auf Bayern-Spiel

Obwohl der Viertletzte aus Mainz die zurückliegenden drei Punktspiele verloren hat, möchte es Beierlorzer den Bayern "so schwer wie möglich" machen: "Schon in diesem Spiel wollen wir den ersten Schritt in die richtige Richtung gehen. Wir arbeiten ganz detailliert daran, die Fehler abzustellen."

Den Abstiegskampf will Beierlorzer mit großem Engagement bestehen. "Wir müssen uns dagegen wehren, mit der Qualität in der Mannschaft das Ziel nicht zu erreichen", äußerte der Coach: "Das geht nur über Arbeit - kritisch, konstruktiv und positiv."

SID

