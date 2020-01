Details Donnerstag, 30. Januar 2020 13:05

Trainer Alfred Schreuder vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim muss im Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen und in den Partien danach auf Mittelfeldspieler Dennis Geiger verzichten. Der 21-Jährige laboriert laut Schreuder an einer "strukturellen Oberschenkelverletzung", er wird "ein paar Wochen" ausfallen. Jetzt Fußballreise buchen!

Dennis Geiger (l.) fällt verletzungsbedingt aus

Abseits des Feldes haben die Kraichgauer den Vertrag mit Haupt- und Trikotsponsor SAP bis zum Jahr 2025 verlängert. Die Partnerschaft mit dem Softwarekonzern besteht bereits seit der Saison 2013/14. SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp hat den sportlichen Aufstieg der TSG als Mäzen maßgeblich unterstützt.

