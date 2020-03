FC Bayern: Müller dankt Ärzten und Pflegepersonal

Details Freitag, 20. März 2020 18:35

Der langjährige Fußball-Nationalspieler Thomas Müller zollt Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal im Angesicht der Coronakrise höchsten Respekt. "Durch dieses Virus und die Ausnahmesituation sind viele Menschen in Extremsituationen, wirtschaftlich, familiär oder beruflich. Vielen Dank an alle, die sich gegen dieses Virus stemmen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit und Intensität da reingesteckt wird", sagte der Weltmeister von 2014 am Freitag in einem Instagram-Video.

Die Profis des FCB trainieren derzeit nur individuell

Das Training bei Bayern München sei durchaus anstrengend, sagte Müller: "Aber das ist gegen die Anstrengung, die andere für diese Gesellschaft leisten, ein Klacks."

Beim FC Bayern sind die Profis derzeit wie fast überall im individuellen Training. "Wir tauschen uns untereinander aus und versuchen, uns zu motivieren, berichtete Müller: "Auch, so ein bisschen die Teamzusammengehörigkeit zu bewahren."

SID

