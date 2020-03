WirAlle: RB Leipzig startet soziale Kampagne

Details Freitag, 20. März 2020 20:20

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eine soziale Kampagne zur nachhaltigen Unterstützung der Stadt, Region und Menschen gestartet. Unter dem Motto "Was ist wichtiger als Fußball? #WirAlle!" will der Klub ab Freitag hilfreiche Inhalte bereitstellen, auf wichtige Infoseiten verlinken und auf aktive Möglichkeiten zur Unterstützung wie etwa Blutspenden hinweisen.

RB Leipzig: "Was ist wichtiger als Fußball? #WirAlle!"

"Mit dieser Kampagne möchten wir die Fans informieren und ihnen die Möglichkeit geben, RB Leipzig auch zu Hause erleben zu können, und aufzeigen, wo sie aktiv und mit uns gemeinsam helfen können", sagte RB-Marketingchef Florian Scholz. Trainer Julian Nagelsmann richtete erneut eine klare Botschaft an die Fans für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Krise.

Eine Kampagnen-Übersicht soll zudem diverse Angebote für verschiedene Altersgruppen anbieten. So können Kinder an einem Mal-Wettbewerb teilnehmen oder Bastelvorlagen und Spielideen herunterladen, außerdem soll ein Online-Turnier in FIFA 20 (26./27. März) stattfinden. Zusätzlich gibt es Fitnesstipps der Athletiktrainer oder Rezepte des Mannschaftskochs.

SID

