Der neue Trainer Bruno Labbadia führt Fußball-Bundesligist Hertha BSC laut bwin zum Klassenerhalt. Dass die Alte Dame auch über 2020/21 hinaus in der ersten Liga mitspielt, steht für den Sportwettenanbieter mit einer Quote von 1,50 außer Zweifel. Eine Platzierung des Hauptstadtklubs in der oberen Tabellenhälfte wird mit dem 1,85-Fachen des Einsatzes belohnt.

Labbadia, neuer Trainer von Hertha BSC

Gelingt Labbadia, der zuletzt den VfL Wolfsburg trainierte und 2019 in die Europa League führte, mit der Hertha in der Saison 2020/21 gar eine Top-Vier-Platzierung und damit die Rückkehr ins internationale Geschäft, dürfen sich Wettfans bei bwin über das 5,75-Fache des Einsatzes freuen.

SID