Der ehemalige Bayern-Star Lothar Matthäus hat den FC Bayern für seinen Umgang mit Torhüter Manuel Neuer kritisiert. "Es ist für mich fehl am Platz, dass Manuel Neuer keine Wertschätzung beim FC Bayern bekommt", sagte Matthäus im Interview mit Sky Sport News HD und hat einen klaren Rat an die Bosse des Rekordmeisters: "Man sollte sich an einen Tisch setzen. Das ist eine Sache von zehn Minuten, die man aus der Welt räumen kann. Ich verstehe das nicht."

Lothar Matthäus kritisiert Bayern München

Zuletzt ärgerte sich Manuel Neuer im Interview mit der Bild über den Umstand, dass Details aus den internen Vertragsverhandlungen mit dem Rekordmeister öffentlich diskutiert wurden. Neuer hatte laut der Tageszeitung in den Gesprächen ein Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro gefordert, weshalb die Verhandlungen ins Stocken gerieten. Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus.

SID