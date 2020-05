Nur wenige Stunden nach dem Okay von Bundeskanzlerin Angela Merkel für einen Restart der ersten und zweiten deutschen Bundesliga, steht der Starttermin bereits fest. Demnach bestätigt die DFL gegenüber der Bild-Zeitung, dass die beiden Ligen am 15. Mai wieder beginnen. Die erste deutsche Bundesliga wird mit der 26. Runde fortgesetzt. Nach aktuellem Stand lautet die erste Partie in der 1. Bundesliga Düsseldorf gegen Paderborn.

Rundschreiben der DFL an Klubs

"Nach Abwägung aller Argumente hat das DFL-Präsidium am heutigen Tage im Umlaufverfahren beschlossen, den Spielbetrieb der Bundesliga und 2. Bundesliga ab dem 15. Mai 2020 wiederaufzunehmen". Dieses Rundschreiben der DFL an die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga am Mittwochabend liegt dem Kicker vor.

