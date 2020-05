Marco Richter vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg fällt die Rückkehr in den Trainingsalltag schwer. "Wir haben das erste Mal Elf gegen Elf gespielt. Es ist einfach merkwürdig und komisch, für das Wochenende wieder voll im Saft sein zu müssen. Da wird man sehen, welche Mannschaft sich am besten vorbereitet hat in den ein, zwei Wochen, bis es wieder zur Sache geht", sagte der Stürmer der BR-Sportredaktion bei Instagram.

Richter spricht über die Rückkehr in den Trainingsalltag

Es werde darauf ankommen, wer sich auf die neuen Umstände am meisten einlässt, glaubt der 22-Jährige. "Wir haben noch ein paar Einheiten, wo wir auch taktische Inhalte perfekt einstudieren können. Dann zählt, wer es mehr will und wer die Situation komplett annimmt, auch ohne Fans."

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Bundesliga nach der Coronapause ihren Spielbetrieb am 16. Mai wieder aufnehmen wird. Der FC Augsburg und Marco Richter sind dann gegen den VfL Wolfsburg (15.30/Sky) gefordert.

SID