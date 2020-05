NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Saison-Neustart in der Fußball-Bundesliga in den höchsten Tönen gelobt. "Der Re-Start hat sich gelohnt! Es ist genau das vorsichtige Hineintasten in eine verantwortungsvolle Normalität, die wir alle wollen", sagte der 59-Jährige bei "BILD live Bundesliga": "Die Liga hat ein perfektes Konzept vorgelebt. Der Auftakt hat für viele Fans wieder Fußball möglich gemacht. Wenn es alles so gut läuft wie heute, kann der Wettbewerb weitergehen."

Laschet voll des Lobes über Bundesliga-Neustart

Zudem zeigte sich Laschet sehr erfreut über das Verhalten der Fans. Die befürchteten Zuschauer-Ansammlungen vor den Stadien blieben aus. "Das zeigt, dass Fans und Ultras sehr verantwortlich reagiert haben. Der heutige Tag hat gezeigt: Die Fans wissen, worauf es ankommt!", betonte Laschet.

SID