Abwehrspieler Salif Sane von Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich einer Operation am Knie unterzogen. "Da Salif Sane aktuell sowieso ausfällt, hat man die Zeit genutzt, um den Knorpel am Knie zu glätten", twitterte der Revierklub am Dienstag. Der 29-Jährige hatte bereits am Montag ein Bild aus dem Krankenbett über seine Social-Media-Kanäle verbreitet.

Am Knie operiert: Salif Sane (m.)

Ein Einsatz im Bundesliga-Endspurt wäre für Sane ohnehin nicht infrage gekommen, da er sich in der vergangenen Woche einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Aufgrund einer viermonatigen Knieverletzung lief der Senegalese in dieser Spielzeit nur 15 Mal für die Königsblauen auf.

SID