Der Wechsel von Jungstar Kai Havertz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zum englischen Topklub FC Chelsea rückt offenbar immer näher. Wie zuerst das Portal The Athletic am Montag berichtete, hat der 21-Jährige mit den Londonern im Wesentlichen Einigkeit über die Vertragskonditionen erzielt. Andere Klubs sollen für Havertz darüber hinaus nicht mehr infrage kommen.

Der Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea rückt näher

Eine Einigung zwischen Bayer und Chelsea stehe aber noch aus. Die Werkself hatte zuletzt verlauten lassen, sein Offensivjuwel zwei Jahre vor Vertragsablauf nur für 100 Millionen Euro ziehen lassen zu wollen. Europa-League-Sieger Chelsea soll jedoch mit einem 80-Millionen-Angebot in die Verhandlungen gehen wollen, die nach dem Saisonende in England in die heiße Phase gehen sollen.

Bei Chelsea träfe Havertz auf seine Nationalmannschaftskollegen Antonio Rüdiger und Timo Werner, den die Blues am 18. Juni für 53 Millionen Euro von RB Leipzig losgeeist hatten.

SID