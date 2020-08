Der umworbene Dayot Upamecano bleibt vorerst beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Das 21 Jahre alte Abwehr-Ass verlängerte seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2023. Es gilt als sicher, dass im neuen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert ist, die laut Bild bis zu 50 Millionen Euro betragen soll.

Trotz anderer Angebote bleibt Dayot Upamecano in Leipzig

"Dayot ist in den vergangenen Jahren bei RB Leipzig zu einem der internationalen Top-Verteidiger gereift und hat mit seinen erst 21 Jahren natürlich weiterhin noch großes Entwicklungspotenzial", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche. Man habe "einen unseren zentralen Spieler" binden können, "der eine Identifikationsfigur für unseren Verein ist und unsere Spielphilosophie perfekt verkörpert".

An Upamecano hatten in der Vergangenheit unter anderem Bayern München, Real Madrid und einige Topklubs der englischen Premier League Interesse gezeigt. Der hochtalentierte Franzose will aber mindestens noch eine Saison in Leipzig reifen. "Wir haben ein junges und hungriges Team in einem unglaublich ambitionierten Verein, und ich möchte mit RB Leipzig die nächsten Etappen und Ziele angehen, weil ich von unserem Weg und unserer Art, Fußball zu spielen, überzeugt bin", sagte er.

Upamecano war im Januar 2017 für zehn Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt und hat sich schnell als unverzichtbar etabliert. Bislang bestritt der körperlich robuste und sehr schnelle Innenverteidiger 111 Pflichtspiele für RB.

SID