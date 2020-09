Leon Bailey wird nach seiner Corona-Quarantäne in Jamaika am Montag zum Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zurückkehren. Der 23-Jährige sei negativ getestet worden, teilte der Klub nach dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt (7:0) mit. "Ich freue mich, dass er morgen wieder herfliegt", sagte Trainer Peter Bosz.

Leon Bailey ist pünktlich zum Saisonstart wieder zurück

Bailey hatte Ende August in seiner Heimat an der Geburtstagsfeier des Leichtathletik-Idols Usain Bolt (34) teilgenommen, der im Anschluss positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die zuständigen Behörden verhinderten daraufhin die Ausreise des Bayer-Angreifers nach Deutschland, Bailey begab sich in Absprache mit dem Werksklub in häusliche Quarantäne.

SID