Der zuletzt verletzte Nationalspieler Leroy Sane ist ins Mannschaftstraining beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zurückgekehrt. Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, trainierte Sane nach einer Kapselverletzung im rechten Knie erstmals wieder mit seinen Teamkollegen an der Säbener Straße.

Sane ist nach seiner Kapselverletzung wieder im Training

Allerdings waren bei der Einheit nur die Bayern-Profis dabei, die am Mittwoch beim überragenden 4:0 gegen Atletico Madrid in der Champions League nicht in der Startelf standen. Nach dem Teamtraining absolvierte der 24-jährige Sane noch eine Extraschicht mit Co-Trainer Miroslav Klose.

Sane hatte wegen der Blessur die letzten fünf Pflichtspiele des Triple-Siegers verpasst. Neuzugang Tanguy Nianzou (18) trainiert nach einer Oberschenkelverletzung indes weiter individuell.

SID