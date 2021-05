Manchester United steht kurz vor der ersten Finalteilnahme in der Europa League seit vier Jahren. Nach dem 6:2-Hinspielerfolg geht das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer mit einer sehr guten Ausgangslage in das Halbfinal-Rückspiel. Angepfiffen wird die Partie in Rom um 21 Uhr. Parallel empfängt im zweiten Halbfinale der FC Arsenal den spanischen Vertreter Villarreal. Im Hinspiel kassierten die Gunners eine 1:2-Niederlage.

Nach dem glücklichen Punktgewinn am Montag beim FSV Mainz 05 steht für Hertha BSC das nächste Nachholspiel auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr trifft das Team von Trainer Pal Dardai auf den SC Freiburg. Mit einem Sieg könnte der Hauptstadtklub die Abstiegsränge verlassen und bis auf Platz 14 vorrücken.

SID