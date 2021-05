Torjäger Andrej Kramaric will sich noch nicht auf eine langfristige Zukunft beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim festlegen. "Wir müssen uns nicht stressen", sagte der kroatische Vize-Weltmeister, dessen Vertrag bis Sommer 2022 läuft, in einem Interview mit dem Klubmagazin: "Natürlich denke ich oft darüber nach, aber erst einmal liegt der Fokus auf der restlichen Saison. Danach werden wir weitere Gespräche führen und schauen, was passiert."

Kramaric will sich auf den Saisonendspurt konzentrieren

Kramaric spielt derzeit seine sechste Saison für die TSG und ist mit 92 Pflichtspieltreffern Hoffenheims Rekordtorschütze. Eine berufliche Veränderung ist für den 29-Jährigen aber nicht zwingend. "Ich kann nur immer wieder betonen, wie wohl ich mich hier fühle", sagte er: "Der Wechsel zur TSG war das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe einen super Draht zu den Mitspielern, dem Trainerteam und zu den Mitarbeitern. Ich kann mich hier zu Hause fühlen und über alles reden."

SID