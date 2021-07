Fußball-Bundesligist Union Berlin trifft in der Vorbereitung auf die neue Saison auf Dynamo Kiew. Im Trainingslager in Tirol bestreitet die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Freitag (17.00 Uhr) ein Testspiel gegen den ukrainischen Meister. Ob die Partie auf dem Platz des SV Kematen vor Zuschauern stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Union Berlin trifft in der Vorbereitung auf Dynamo Kiew (Foto: SID)

Einen Tag später testet Union gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza (16.00 Uhr/Velly Arena Imst) in Tirol, in der Bundesliga geht es am ersten Spieltag gegen Bayer Leverkusen im heimischen Stadion an der Alten Försterei (14. August).

SID