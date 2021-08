Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat eine gelungene Generalprobe vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende gefeiert. Die Kraichgauer gewannen gegen den französischen Erstligisten Stade Reims mit 3:1 (2:0). Sebastian Rudy Rudy (29.), Christoph Baumgartner (45.+1) und Torjäger Andrej Kramaric (68.) trafen für die TSG.

Seit 2016 spielt Andrej Kramaric für Hoffenheim (Foto: SID)

In der ersten Runde des DFB-Pokals müssen die Hoffenheimer am 9. August zum Drittligisten Viktoria Köln reisen. Am ersten Bundesliga-Spieltag geht es am 14. August zum FC Augsburg.

SID